Рейтинг@Mail.ru
В четырех областях Украины нанесли удары по ж/д узлам и инфраструктуре - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:20 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/ukraina-2044200010.html
В четырех областях Украины нанесли удары по ж/д узлам и инфраструктуре
В четырех областях Украины нанесли удары по ж/д узлам и инфраструктуре - РИА Новости, 25.09.2025
В четырех областях Украины нанесли удары по ж/д узлам и инфраструктуре
Ударами поражены железнодорожные узлы и инфраструктура в Сумской, Николаевской, Кировоградской и Винницкой областях Украины, остановлено движение эшелонов с... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T09:20:00+03:00
2025-09-25T09:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
винницкая область
украина
николаевская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg
ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Ударами поражены железнодорожные узлы и инфраструктура в Сумской, Николаевской, Кировоградской и Винницкой областях Украины, остановлено движение эшелонов с военными грузами ВСУ, часть техники уничтожена, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. По словам Лебедева, за последние сутки российские войска нанесли серию ударов по Украине. По данным подпольщиков, в частности удары были нанесены по железнодорожным узлам и подстанциям в Сумской, Николаевской, Кировоградской и Винницкой областях. "Сумская область: серия ударов днём и ночью... Под ударами железнодорожные узлы и места дислокации военных. Есть подтвержденные уничтожения небольших групп (до 30 военных) с бронетехникой (две-три единицы) в каждой", - сообщил Лебедев. Он уточнил, что в селе Ястребинове в Вознесенском районе Николаевской области и в Кировоградской области поражены железнодорожные станции. Движение поездов с военными грузами ВСУ остановлено, по его словам, составы растаскиваются тепловозами. Также по его данным, ключевой железнодорожный узел поражен в Жмеренке Винницкой области. Удар пришёлся по инфраструктуре перевозок.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
винницкая область
украина
николаевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_906:1199:2037:2047_1920x0_80_0_0_c0a387114ddb1bf998a96d1c3f1def29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, винницкая область, украина, николаевская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Винницкая область, Украина, Николаевская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В четырех областях Украины нанесли удары по ж/д узлам и инфраструктуре

Подполье сообщило об ударах по железнодорожным узлам в 4 областях Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Ударами поражены железнодорожные узлы и инфраструктура в Сумской, Николаевской, Кировоградской и Винницкой областях Украины, остановлено движение эшелонов с военными грузами ВСУ, часть техники уничтожена, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
По словам Лебедева, за последние сутки российские войска нанесли серию ударов по Украине. По данным подпольщиков, в частности удары были нанесены по железнодорожным узлам и подстанциям в Сумской, Николаевской, Кировоградской и Винницкой областях.
«
"Сумская область: серия ударов днём и ночью... Под ударами железнодорожные узлы и места дислокации военных. Есть подтвержденные уничтожения небольших групп (до 30 военных) с бронетехникой (две-три единицы) в каждой", - сообщил Лебедев.
Он уточнил, что в селе Ястребинове в Вознесенском районе Николаевской области и в Кировоградской области поражены железнодорожные станции. Движение поездов с военными грузами ВСУ остановлено, по его словам, составы растаскиваются тепловозами. Также по его данным, ключевой железнодорожный узел поражен в Жмеренке Винницкой области. Удар пришёлся по инфраструктуре перевозок.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВинницкая областьУкраинаНиколаевская областьСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала