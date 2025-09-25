В четырех областях Украины нанесли удары по ж/д узлам и инфраструктуре
Подполье сообщило об ударах по железнодорожным узлам в 4 областях Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Ударами поражены железнодорожные узлы и инфраструктура в Сумской, Николаевской, Кировоградской и Винницкой областях Украины, остановлено движение эшелонов с военными грузами ВСУ, часть техники уничтожена, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
По словам Лебедева, за последние сутки российские войска нанесли серию ударов по Украине. По данным подпольщиков, в частности удары были нанесены по железнодорожным узлам и подстанциям в Сумской, Николаевской, Кировоградской и Винницкой областях.
"Сумская область: серия ударов днём и ночью... Под ударами железнодорожные узлы и места дислокации военных. Есть подтвержденные уничтожения небольших групп (до 30 военных) с бронетехникой (две-три единицы) в каждой", - сообщил Лебедев.
Он уточнил, что в селе Ястребинове в Вознесенском районе Николаевской области и в Кировоградской области поражены железнодорожные станции. Движение поездов с военными грузами ВСУ остановлено, по его словам, составы растаскиваются тепловозами. Также по его данным, ключевой железнодорожный узел поражен в Жмеренке Винницкой области. Удар пришёлся по инфраструктуре перевозок.
