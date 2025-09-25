Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, что ждет Зеленского после слов Трампа об Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:57 25.09.2025 (обновлено: 10:36 25.09.2025)
На Западе раскрыли, что ждет Зеленского после слов Трампа об Украине
Слова президента США Дональда Трампа об Украине стали ужасным сигналом для Владимира Зеленского, пишет The Spectator. "На самом деле слова Трампа — ужасная... РИА Новости, 25.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дональд трамп
владимир зеленский
сша
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа об Украине стали ужасным сигналом для Владимира Зеленского, пишет The Spectator. "На самом деле слова Трампа — ужасная новость для Киева и будущего его военных действий. Заявление Трампа — это не декларация поддержки Украины, а его отказ от дальнейшего участия в мирном процессе. И самое болезненное в заявлении Трампа — это кристально ясное послание о том, что теперь он считает конфликт на Украине ответственностью Европы", — говорится в публикации. В понедельник Зеленский прибыл в США для участия в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Также "на полях" мероприятия он успел встретиться с Трампом, центральной темой разговора с которым стал российско-украинский конфликт. Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способна завоевать все утраченные земли. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.
в мире, украина, дональд трамп, владимир зеленский, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, США
© AP Photo / Evan Vucci Дональд Трамп и Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа об Украине стали ужасным сигналом для Владимира Зеленского, пишет The Spectator.

"На самом деле слова Трампа — ужасная новость для Киева и будущего его военных действий. Заявление Трампа — это не декларация поддержки Украины, а его отказ от дальнейшего участия в мирном процессе. И самое болезненное в заявлении Трампа — это кристально ясное послание о том, что теперь он считает конфликт на Украине ответственностью Европы", — говорится в публикации.
В понедельник Зеленский прибыл в США для участия в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Также "на полях" мероприятия он успел встретиться с Трампом, центральной темой разговора с которым стал российско-украинский конфликт.

Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способна завоевать все утраченные земли.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, США
 
 
