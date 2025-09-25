https://ria.ru/20250925/ukraina-2044190281.html
На двух участках украинских железных дорог отключили электроснабжение
2025-09-25T07:48:00+03:00
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Отдельные участки железной дороги в Николаевской и Кировоградской областях Украины отключены от электроэнергии после взрывов, сообщила в четверг компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця"). "В результате обстрела в Николаевской и Кировоградской областях отключено электроснабжение отдельных участков", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрзализныця".
