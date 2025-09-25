https://ria.ru/20250925/ukraina-2044190281.html

На двух участках украинских железных дорог отключили электроснабжение

На двух участках украинских железных дорог отключили электроснабжение - РИА Новости, 25.09.2025

На двух участках украинских железных дорог отключили электроснабжение

Отдельные участки железной дороги в Николаевской и Кировоградской областях Украины отключены от электроэнергии после взрывов, сообщила в четверг компания... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T07:48:00+03:00

2025-09-25T07:48:00+03:00

2025-09-25T07:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

кировоградская область

украина

укрзализныця

украинская железная дорога

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150735/27/1507352756_0:277:3901:2471_1920x0_80_0_0_b42ecec4c9bc776e5fd490db48c4ef29.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Отдельные участки железной дороги в Николаевской и Кировоградской областях Украины отключены от электроэнергии после взрывов, сообщила в четверг компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця"). "В результате обстрела в Николаевской и Кировоградской областях отключено электроснабжение отдельных участков", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрзализныця".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кировоградская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кировоградская область, украина, укрзализныця, украинская железная дорога