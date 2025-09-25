Рейтинг@Mail.ru
На двух участках украинских железных дорог отключили электроснабжение - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:48 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/ukraina-2044190281.html
На двух участках украинских железных дорог отключили электроснабжение
На двух участках украинских железных дорог отключили электроснабжение - РИА Новости, 25.09.2025
На двух участках украинских железных дорог отключили электроснабжение
Отдельные участки железной дороги в Николаевской и Кировоградской областях Украины отключены от электроэнергии после взрывов, сообщила в четверг компания... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T07:48:00+03:00
2025-09-25T07:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
кировоградская область
украина
укрзализныця
украинская железная дорога
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150735/27/1507352756_0:277:3901:2471_1920x0_80_0_0_b42ecec4c9bc776e5fd490db48c4ef29.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Отдельные участки железной дороги в Николаевской и Кировоградской областях Украины отключены от электроэнергии после взрывов, сообщила в четверг компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця"). "В результате обстрела в Николаевской и Кировоградской областях отключено электроснабжение отдельных участков", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрзализныця".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кировоградская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150735/27/1507352756_118:0:3781:2747_1920x0_80_0_0_9c878bbc09b6712b98859718a2eb2c2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кировоградская область, украина, укрзализныця, украинская железная дорога
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировоградская область, Украина, Укрзализныця, Украинская железная дорога
На двух участках украинских железных дорог отключили электроснабжение

Участки желдороги в Николаевской и Кировоградской областях Украины обесточили

© Depositphotos.com / mlehmannЖелезнодорожный тупик
Железнодорожный тупик - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Depositphotos.com / mlehmann
Железнодорожный тупик. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Отдельные участки железной дороги в Николаевской и Кировоградской областях Украины отключены от электроэнергии после взрывов, сообщила в четверг компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця").
"В результате обстрела в Николаевской и Кировоградской областях отключено электроснабжение отдельных участков", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрзализныця".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКировоградская областьУкраинаУкрзализныцяУкраинская железная дорога
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала