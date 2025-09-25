https://ria.ru/20250925/ukraina-2044177411.html

Пленный рассказал о пьянстве среди украинских военных в Славянске

ГЕНИЧЕСК, 25 сен – РИА Новости. Среди украинских военнослужащих, расквартированных в оккупированном ВСУ Славянске в ДНР, процветает пьянство, рассказал РИА Новости взятый в плен в Серебрянском лесу механик-водитель бронетранспортера ВСУ американского производства М113 Виталий Доценко. "Направили меня на учение на М113, которое я закончил в течение 5 дней. Направили нас в Славянск. В частном доме мы жили. Нас человек было 18. Кто хотел выпить, тот мог выпить. Кто хотел, тот всегда именно находил и выпивал", - рассказал военнопленный. По словам Доценко, его мобилизовали через полицию. "Мне дали повестку на предприятии, чтобы я прошел медкомиссию в ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред), 8 числа чтоб я прошел. Восьмого числа я не явился в ТЦК, 14 числа меня задержала полиция по поводу нарушения и отправили в ТЦК… Признали годным", - сказал пленный.

2025

