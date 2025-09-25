https://ria.ru/20250925/ukraina-2044170155.html
"Серьезные неприятности": в США раскрыли, что происходит в зоне СВО
"Серьезные неприятности": в США раскрыли, что происходит в зоне СВО - РИА Новости, 25.09.2025
"Серьезные неприятности": в США раскрыли, что происходит в зоне СВО
Независимо от того, останется ли Украина при поддержке США или ЕС, она однозначно не сможет одержать победу над Россией, заявил профессор Чикагского... РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Независимо от того, останется ли Украина при поддержке США или ЕС, она однозначно не сможет одержать победу над Россией, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала блогера Эндрю Наполитано.“Как вообще кто-то может утверждать, что Европа и Украина могут сделать то, что не получилось вместе у Европы, США и Украины? Ответ таков: ничего они не смогут”, — сказал он.Помимо этого, профессор разобрал опции, которые остались у Киева.“Что они собираются сделать? Начать еще одно наступление, наподобие того, что было в июне 2023 года? Мне кажется, что такое не проканает: в военном плане у украинцев связаны руки, у них серьезные неприятности на поле боя”, — подчеркнул Миршаймер.Согласно сводке Минобороны, российские группировки продолжают продвижение в глубину обороны противника. При этом за прошедшие судки ВСУ потеряли до 1495 военнослужащих, а также лишились двух танков, десяти боевых бронированных машин, 18 артиллерийских оружий, 13 станций РЭБ и 18 складов боеприпасов.
