"Серьезные неприятности": в США раскрыли, что происходит в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:08 25.09.2025
"Серьезные неприятности": в США раскрыли, что происходит в зоне СВО
"Серьезные неприятности": в США раскрыли, что происходит в зоне СВО - РИА Новости, 25.09.2025
"Серьезные неприятности": в США раскрыли, что происходит в зоне СВО
Независимо от того, останется ли Украина при поддержке США или ЕС, она однозначно не сможет одержать победу над Россией, заявил профессор Чикагского... РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Независимо от того, останется ли Украина при поддержке США или ЕС, она однозначно не сможет одержать победу над Россией, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала блогера Эндрю Наполитано.“Как вообще кто-то может утверждать, что Европа и Украина могут сделать то, что не получилось вместе у Европы, США и Украины? Ответ таков: ничего они не смогут”, — сказал он.Помимо этого, профессор разобрал опции, которые остались у Киева.“Что они собираются сделать? Начать еще одно наступление, наподобие того, что было в июне 2023 года? Мне кажется, что такое не проканает: в военном плане у украинцев связаны руки, у них серьезные неприятности на поле боя”, — подчеркнул Миршаймер.Согласно сводке Минобороны, российские группировки продолжают продвижение в глубину обороны противника. При этом за прошедшие судки ВСУ потеряли до 1495 военнослужащих, а также лишились двух танков, десяти боевых бронированных машин, 18 артиллерийских оружий, 13 станций РЭБ и 18 складов боеприпасов.
"Серьезные неприятности": в США раскрыли, что происходит в зоне СВО

Профессор Миршаймер заявил, что Украина не сможет победить Россию

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Независимо от того, останется ли Украина при поддержке США или ЕС, она однозначно не сможет одержать победу над Россией, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала блогера Эндрю Наполитано.
“Как вообще кто-то может утверждать, что Европа и Украина могут сделать то, что не получилось вместе у Европы, США и Украины? Ответ таков: ничего они не смогут”, — сказал он.
Помимо этого, профессор разобрал опции, которые остались у Киева.
“Что они собираются сделать? Начать еще одно наступление, наподобие того, что было в июне 2023 года? Мне кажется, что такое не проканает: в военном плане у украинцев связаны руки, у них серьезные неприятности на поле боя”, — подчеркнул Миршаймер.
Согласно сводке Минобороны, российские группировки продолжают продвижение в глубину обороны противника. При этом за прошедшие судки ВСУ потеряли до 1495 военнослужащих, а также лишились двух танков, десяти боевых бронированных машин, 18 артиллерийских оружий, 13 станций РЭБ и 18 складов боеприпасов.
