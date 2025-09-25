https://ria.ru/20250925/ukraina-2044169323.html
Украина и Сирия восстановили дипотношения
25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в социальной сети X, что Украина и Сирия подписали коммюнике о восстановлении дипломатических отношений. "Украина и Сирия подписали совместное коммюнике о восстановлении дипломатических отношений", - написал Зеленский. Зеленский отметил, что обсудил с президентом Сирии переходного периода Ахмедом аш-Шараа перспективные сферы для развития сотрудничества, угрозы безопасности, с которыми сталкиваются обе страны, и важность противодействия им. Дипломатические отношения между странами были разорваны в 2022 году.
