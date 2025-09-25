Украина и Сирия восстановили дипотношения

Рейтинг@Mail.ru
01:53 25.09.2025
в мире
сирия
украина
владимир зеленский
ахмед аш-шараа
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в социальной сети X, что Украина и Сирия подписали коммюнике о восстановлении дипломатических отношений. "Украина и Сирия подписали совместное коммюнике о восстановлении дипломатических отношений", - написал Зеленский. Зеленский отметил, что обсудил с президентом Сирии переходного периода Ахмедом аш-Шараа перспективные сферы для развития сотрудничества, угрозы безопасности, с которыми сталкиваются обе страны, и важность противодействия им. Дипломатические отношения между странами были разорваны в 2022 году.
в мире, сирия, украина, владимир зеленский, ахмед аш-шараа
В мире, Сирия, Украина, Владимир Зеленский, Ахмед аш-Шараа
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в социальной сети X, что Украина и Сирия подписали коммюнике о восстановлении дипломатических отношений.
"Украина и Сирия подписали совместное коммюнике о восстановлении дипломатических отношений", - написал Зеленский.
Зеленский отметил, что обсудил с президентом Сирии переходного периода Ахмедом аш-Шараа перспективные сферы для развития сотрудничества, угрозы безопасности, с которыми сталкиваются обе страны, и важность противодействия им.
Дипломатические отношения между странами были разорваны в 2022 году.
В миреСирияУкраинаВладимир ЗеленскийАхмед аш-Шараа
 
 
