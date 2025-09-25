https://ria.ru/20250925/uglevodorody-2044432007.html
Россия и Белоруссия гармонизируют учет и оценку запасов углеводородов
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия и Белоруссия гармонизируют учет и оценку запасов углеводородов, соответствующий документ подписали глава Роснедр Олег Казанов и замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии Виктор Галанов, сообщают Роснедра. Указывается, что в рамках ХХVIII сессии межправительственного совета по разведке, использованию и охране недр руководитель Роснедр и заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии подписали документы, направленные на развитие российско-белорусского сотрудничества. В частности, в ходе мероприятия был подписан "связующий документ между классификацией запасов и ресурсов нефти и горючих газов Российской Федерации и классификацией запасов и прогнозных ресурсов углеводородов Республики Беларусь". "Его цель - гармонизация подходов двух стран к учету и оценке углеводородного сырья", - говорится в сообщении. Также отмечается, что была подписана дорожная карта по развитию сотрудничества между организациями, подведомственными Роснедрам и министерству природных ресурсов Белоруссии, в области недропользования на 2025-2027 годы. Документ определяет совместные шаги по обмену опытом, развитию методической базы и укреплению взаимодействия научных и производственных организаций. "Подписание этих документов стало важным шагом в укреплении интеграции России и Беларуси в сфере недропользования и создании общей платформы для совместного развития минерально-сырьевой базы", - добавляется в сообщении.
