Путин пригласил ученых-атомщиков из других стран к сотрудничеству
25.09.2025

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приглашает ученых из разных стран к сотрудничеству в технологиях, открывающих новую эпоху в атомной энергетике.
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приглашает ученых из разных стран к сотрудничеству в технологиях, открывающих новую эпоху в атомной энергетике. "Испытание всего спектра передовых материалов для замкнутого цикла планируется на базе Международного центра исследований. Он формируется в Ульяновской области в России, и мы приглашаем ученых из разных стран к сотрудничеству в развитии технологий, которые открывают новую, без всякого преувеличения, новую эпоху в атомной энергетике", - сказал глава государства в ходе Международного форума "Мировая атомная неделя". Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября в Москве.
