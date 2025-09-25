https://ria.ru/20250925/uchenye-2044359478.html

Путин пригласил ученых-атомщиков из других стран к сотрудничеству

Путин пригласил ученых-атомщиков из других стран к сотрудничеству - РИА Новости, 25.09.2025

Путин пригласил ученых-атомщиков из других стран к сотрудничеству

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приглашает ученых из разных стран к сотрудничеству в технологиях, открывающих новую эпоху в атомной энергетике. РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T17:22:00+03:00

2025-09-25T17:22:00+03:00

2025-09-25T17:22:00+03:00

наука

россия

ульяновская область

москва

владимир путин

новости - ядерные технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044346927_0:0:1079:607_1920x0_80_0_0_12fd7cb05eb0a2cf29185739788abdc9.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приглашает ученых из разных стран к сотрудничеству в технологиях, открывающих новую эпоху в атомной энергетике. "Испытание всего спектра передовых материалов для замкнутого цикла планируется на базе Международного центра исследований. Он формируется в Ульяновской области в России, и мы приглашаем ученых из разных стран к сотрудничеству в развитии технологий, которые открывают новую, без всякого преувеличения, новую эпоху в атомной энергетике", - сказал глава государства в ходе Международного форума "Мировая атомная неделя". Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября в Москве.

https://ria.ru/20250925/atom-2044322837.html

россия

ульяновская область

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, ульяновская область, москва, владимир путин, новости - ядерные технологии