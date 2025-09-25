https://ria.ru/20250925/uchenye-2044351656.html
Путин рассказал о революционной разработке российских атомщиков
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Революционная разработка российских ученых позволит практически полностью снять вопрос обеспечения атомной энергетики ураном, заявил президент России Владимир Путин на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.Глава государства сообщил, что в 2030 году в Томской области планируется запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом."Это в полном смысле революционная разработка отечественных учёных и инженеров... Это значит, что практически весь объём, 95% отработавшего топлива, будет вновь неоднократно использоваться в реакторах. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблемы накопления радиоактивных отходов. И, что также крайне важно, снять вопрос обеспеченности ураном", - сказал Путин .Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.
