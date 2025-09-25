Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о революционной разработке российских атомщиков - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
17:09 25.09.2025 (обновлено: 17:28 25.09.2025)
https://ria.ru/20250925/uchenye-2044351656.html
Путин рассказал о революционной разработке российских атомщиков
Путин рассказал о революционной разработке российских атомщиков - РИА Новости, 25.09.2025
Путин рассказал о революционной разработке российских атомщиков
Революционная разработка российских ученых позволит практически полностью снять вопрос обеспечения атомной энергетики ураном, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T17:09:00+03:00
2025-09-25T17:28:00+03:00
новости - ядерные технологии
наука
владимир путин
москва
томская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044356147_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_79adfad47b08fe27456d57a94e8e516a.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Революционная разработка российских ученых позволит практически полностью снять вопрос обеспечения атомной энергетики ураном, заявил президент России Владимир Путин на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.Глава государства сообщил, что в 2030 году в Томской области планируется запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом."Это в полном смысле революционная разработка отечественных учёных и инженеров... Это значит, что практически весь объём, 95% отработавшего топлива, будет вновь неоднократно использоваться в реакторах. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблемы накопления радиоактивных отходов. И, что также крайне важно, снять вопрос обеспеченности ураном", - сказал Путин .Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.
https://ria.ru/20250925/atom-2044322837.html
москва
томская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин о революционной разработке российских атомщиков
Революционная разработка российских ученых позволит практически полностью снять вопрос обеспечения атомной энергетики ураном, заявил Путин.
2025-09-25T17:09
true
PT1M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044356147_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_08a60882265320338dad6d050c2557ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - ядерные технологии, владимир путин, москва, томская область, россия
Новости - Ядерные технологии, Наука, Владимир Путин, Москва, Томская область, Россия
Путин рассказал о революционной разработке российских атомщиков

Путин: разработка ученых позволит снять вопрос об уране для атомной энергетики

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Революционная разработка российских ученых позволит практически полностью снять вопрос обеспечения атомной энергетики ураном, заявил президент России Владимир Путин на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.
Глава государства сообщил, что в 2030 году в Томской области планируется запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом.
"Это в полном смысле революционная разработка отечественных учёных и инженеров... Это значит, что практически весь объём, 95% отработавшего топлива, будет вновь неоднократно использоваться в реакторах. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблемы накопления радиоактивных отходов. И, что также крайне важно, снять вопрос обеспеченности ураном", - сказал Путин .
Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.
Сергей Кириенко на церемонии открытия международного форума Мировая атомная неделя - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Итоги Мировой атомной недели определят судьбу человечества, заявил Кириенко
Вчера, 16:01
 
НаукаНовости - Ядерные технологииВладимир ПутинМоскваТомская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала