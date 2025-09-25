https://ria.ru/20250925/uchenye-2044351656.html

Путин рассказал о революционной разработке российских атомщиков

Путин рассказал о революционной разработке российских атомщиков - РИА Новости, 25.09.2025

Путин рассказал о революционной разработке российских атомщиков

Революционная разработка российских ученых позволит практически полностью снять вопрос обеспечения атомной энергетики ураном, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T17:09:00+03:00

2025-09-25T17:09:00+03:00

2025-09-25T17:28:00+03:00

новости - ядерные технологии

наука

владимир путин

москва

томская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044356147_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_79adfad47b08fe27456d57a94e8e516a.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Революционная разработка российских ученых позволит практически полностью снять вопрос обеспечения атомной энергетики ураном, заявил президент России Владимир Путин на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.Глава государства сообщил, что в 2030 году в Томской области планируется запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом."Это в полном смысле революционная разработка отечественных учёных и инженеров... Это значит, что практически весь объём, 95% отработавшего топлива, будет вновь неоднократно использоваться в реакторах. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблемы накопления радиоактивных отходов. И, что также крайне важно, снять вопрос обеспеченности ураном", - сказал Путин .Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.

https://ria.ru/20250925/atom-2044322837.html

москва

томская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о революционной разработке российских атомщиков Революционная разработка российских ученых позволит практически полностью снять вопрос обеспечения атомной энергетики ураном, заявил Путин. 2025-09-25T17:09 true PT1M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - ядерные технологии, владимир путин, москва, томская область, россия