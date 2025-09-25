https://ria.ru/20250925/ubiystvo-2044252363.html
Жителю Приангарья вынесли приговор за двойное убийство в 2010 году
Жителю Приангарья вынесли приговор за двойное убийство в 2010 году - РИА Новости, 25.09.2025
Жителю Приангарья вынесли приговор за двойное убийство в 2010 году
Мужчина приговорен к 13 годам колонии за убийство на почве ревности жены и ее знакомого, тела которых он утопил в машине в карьере 15 лет назад, сообщает... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T12:08:00+03:00
2025-09-25T12:08:00+03:00
2025-09-25T12:09:00+03:00
происшествия
иркутск
республика бурятия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
иркутский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
ИРКУТСК, 25 сен - РИА Новости. Мужчина приговорен к 13 годам колонии за убийство на почве ревности жены и ее знакомого, тела которых он утопил в машине в карьере 15 лет назад, сообщает Иркутская областная прокуратура. В пригороде Иркутска деревне Грановщина в апреле 2010 года двое друзей распивали спиртное, через какое-то время к ним присоединилась супруга хозяина дома и ее знакомый. В ходе застолья между мужчинами возник конфликт на почве ревности. Он продолжился на берегу реки, куда женщина отправилась на автомобиле со своим знакомым. Во время ссоры приятели избили их, нанося удары железной арматурой, руками и ногами. От полученных травм 27-летняя жена осужденного и ее 37-летний знакомый скончались на месте происшествия. Чтобы скрыть следы преступления, тела потерпевших поместили в автомобиль и столкнули в карьер, заполненный водой. В дальнейшем в полицию мужчина подал заявление о пропаже супруги, ее объявили в розыск. По данным СК, машина была найдена в карьере спустя 15 лет, на расстоянии около 25 метров от берега, на глубине более четырех метров. В ходе проведения дополнительных следственных действий и оперативных мероприятий в 2024 году фигурант был задержан в Бурятии и по ходатайству следствия заключен под стражу. "Иркутский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 47-летнего мужчины. Он признан виновным по пп. "а", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное группой лиц). С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении. Отмечается, что также удовлетворен иск потерпевшей стороны о взыскании с осужденного компенсации морального вреда и расходов на погребение в размере более 1 миллион рублей. Государственное обвинение по делу поддержано прокурором области Андреем Ханько. В судебном заседании вину в предъявленном обвинении осужденный не признал. По данным СК, подельник подсудимого скончался в мае 2024 года.
https://ria.ru/20250925/zaderzhanie-2044220327.html
https://ria.ru/20250910/sud-2040956446.html
иркутск
республика бурятия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутск, республика бурятия, россия, следственный комитет россии (ск рф), иркутский областной суд
Происшествия, Иркутск, Республика Бурятия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Иркутский областной суд
Жителю Приангарья вынесли приговор за двойное убийство в 2010 году
Житель пригорода Иркутска получил 13 лет колонии за убийство жены и ее знакомого
ИРКУТСК, 25 сен - РИА Новости. Мужчина приговорен к 13 годам колонии за убийство на почве ревности жены и ее знакомого, тела которых он утопил в машине в карьере 15 лет назад, сообщает Иркутская областная прокуратура.
В пригороде Иркутска деревне Грановщина в апреле 2010 года двое друзей распивали спиртное, через какое-то время к ним присоединилась супруга хозяина дома и ее знакомый. В ходе застолья между мужчинами возник конфликт на почве ревности. Он продолжился на берегу реки, куда женщина отправилась на автомобиле со своим знакомым. Во время ссоры приятели избили их, нанося удары железной арматурой, руками и ногами. От полученных травм 27-летняя жена осужденного и ее 37-летний знакомый скончались на месте происшествия. Чтобы скрыть следы преступления, тела потерпевших поместили в автомобиль и столкнули в карьер, заполненный водой. В дальнейшем в полицию мужчина подал заявление о пропаже супруги, ее объявили в розыск.
По данным СК, машина была найдена в карьере спустя 15 лет, на расстоянии около 25 метров от берега, на глубине более четырех метров. В ходе проведения дополнительных следственных действий и оперативных мероприятий в 2024 году фигурант был задержан в Бурятии и по ходатайству следствия заключен под стражу.
"Иркутский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 47-летнего мужчины. Он признан виновным по пп. "а", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное группой лиц). С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении
.
Отмечается, что также удовлетворен иск потерпевшей стороны о взыскании с осужденного компенсации морального вреда и расходов на погребение в размере более 1 миллион рублей.
Государственное обвинение по делу поддержано прокурором области Андреем Ханько. В судебном заседании вину в предъявленном обвинении осужденный не признал.
По данным СК, подельник подсудимого скончался в мае 2024 года.