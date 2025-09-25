https://ria.ru/20250925/ubiystvo-2044252363.html

Жителю Приангарья вынесли приговор за двойное убийство в 2010 году

2025-09-25T12:08:00+03:00

2025-09-25T12:08:00+03:00

2025-09-25T12:09:00+03:00

происшествия

иркутск

республика бурятия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

иркутский областной суд

ИРКУТСК, 25 сен - РИА Новости. Мужчина приговорен к 13 годам колонии за убийство на почве ревности жены и ее знакомого, тела которых он утопил в машине в карьере 15 лет назад, сообщает Иркутская областная прокуратура. В пригороде Иркутска деревне Грановщина в апреле 2010 года двое друзей распивали спиртное, через какое-то время к ним присоединилась супруга хозяина дома и ее знакомый. В ходе застолья между мужчинами возник конфликт на почве ревности. Он продолжился на берегу реки, куда женщина отправилась на автомобиле со своим знакомым. Во время ссоры приятели избили их, нанося удары железной арматурой, руками и ногами. От полученных травм 27-летняя жена осужденного и ее 37-летний знакомый скончались на месте происшествия. Чтобы скрыть следы преступления, тела потерпевших поместили в автомобиль и столкнули в карьер, заполненный водой. В дальнейшем в полицию мужчина подал заявление о пропаже супруги, ее объявили в розыск. По данным СК, машина была найдена в карьере спустя 15 лет, на расстоянии около 25 метров от берега, на глубине более четырех метров. В ходе проведения дополнительных следственных действий и оперативных мероприятий в 2024 году фигурант был задержан в Бурятии и по ходатайству следствия заключен под стражу. "Иркутский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 47-летнего мужчины. Он признан виновным по пп. "а", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное группой лиц). С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении. Отмечается, что также удовлетворен иск потерпевшей стороны о взыскании с осужденного компенсации морального вреда и расходов на погребение в размере более 1 миллион рублей. Государственное обвинение по делу поддержано прокурором области Андреем Ханько. В судебном заседании вину в предъявленном обвинении осужденный не признал. По данным СК, подельник подсудимого скончался в мае 2024 года.

2025

Ольга Фомченкова

происшествия, иркутск, республика бурятия, россия, следственный комитет россии (ск рф), иркутский областной суд