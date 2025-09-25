https://ria.ru/20250925/ubiystvo-2044176472.html
Жителя Приморья заподозрили в убийстве соседки
Жителя Приморья заподозрили в убийстве соседки - РИА Новости, 25.09.2025
Жителя Приморья заподозрили в убийстве соседки
Житель Партизанска Приморского края подозревается в убийстве соседки, которая постучала к нему в дверь, чтобы попросить хлеба, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T03:20:00+03:00
2025-09-25T03:20:00+03:00
2025-09-25T03:20:00+03:00
происшествия
партизанск
приморский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 25 сен – РИА Новости. Житель Партизанска Приморского края подозревается в убийстве соседки, которая постучала к нему в дверь, чтобы попросить хлеба, сообщает региональное СУСК РФ. По данным следователей, во вторник в квартире по улице Ленинская в Партизанске было обнаружено тело 35-летней женщины с ножевым ранением. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". "По подозрению в совершении преступления задержан 64-летний сосед потерпевшей. Он признался, что нанёс удар ножом соседке, которая постучала в дверь его квартиры, чтобы попросить хлеба. В ходе осмотра места происшествия обнаружено орудие убийства - нож, от которого фигурант избавился, выкинув его с балкона", - говорится в сообщении. Назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, решается вопрос об аресте подозреваемого. В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что и у жертвы, и у подозреваемого были проблемы с алкоголем. "Она его всегда раздражала, потому что, проходя мимо его дверей, пинала дверь. В этот раз он открыл", - добавил собеседник.
https://ria.ru/20250922/kuban-2043595383.html
https://ria.ru/20240403/ubiystvo-1937633287.html
партизанск
приморский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, партизанск, приморский край, россия
Происшествия, Партизанск, Приморский край, Россия
Жителя Приморья заподозрили в убийстве соседки
Жителя Приморья заподозрили в убийстве соседки, которая зашла попросить хлеба
ВЛАДИВОСТОК, 25 сен – РИА Новости. Житель Партизанска Приморского края подозревается в убийстве соседки, которая постучала к нему в дверь, чтобы попросить хлеба, сообщает региональное СУСК РФ.
По данным следователей, во вторник в квартире по улице Ленинская в Партизанске
было обнаружено тело 35-летней женщины с ножевым ранением. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
"По подозрению в совершении преступления задержан 64-летний сосед потерпевшей. Он признался, что нанёс удар ножом соседке, которая постучала в дверь его квартиры, чтобы попросить хлеба. В ходе осмотра места происшествия обнаружено орудие убийства - нож, от которого фигурант избавился, выкинув его с балкона", - говорится в сообщении.
Назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, решается вопрос об аресте подозреваемого.
В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что и у жертвы, и у подозреваемого были проблемы с алкоголем.
"Она его всегда раздражала, потому что, проходя мимо его дверей, пинала дверь. В этот раз он открыл", - добавил собеседник.