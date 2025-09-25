Рейтинг@Mail.ru
Жителя Приморья заподозрили в убийстве соседки - РИА Новости, 25.09.2025
03:20 25.09.2025
Жителя Приморья заподозрили в убийстве соседки
Житель Партизанска Приморского края подозревается в убийстве соседки, которая постучала к нему в дверь, чтобы попросить хлеба, сообщает региональное СУСК РФ.
ВЛАДИВОСТОК, 25 сен – РИА Новости. Житель Партизанска Приморского края подозревается в убийстве соседки, которая постучала к нему в дверь, чтобы попросить хлеба, сообщает региональное СУСК РФ. По данным следователей, во вторник в квартире по улице Ленинская в Партизанске было обнаружено тело 35-летней женщины с ножевым ранением. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". "По подозрению в совершении преступления задержан 64-летний сосед потерпевшей. Он признался, что нанёс удар ножом соседке, которая постучала в дверь его квартиры, чтобы попросить хлеба. В ходе осмотра места происшествия обнаружено орудие убийства - нож, от которого фигурант избавился, выкинув его с балкона", - говорится в сообщении. Назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, решается вопрос об аресте подозреваемого. В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что и у жертвы, и у подозреваемого были проблемы с алкоголем. "Она его всегда раздражала, потому что, проходя мимо его дверей, пинала дверь. В этот раз он открыл", - добавил собеседник.
Жителя Приморья заподозрили в убийстве соседки

ВЛАДИВОСТОК, 25 сен – РИА Новости. Житель Партизанска Приморского края подозревается в убийстве соседки, которая постучала к нему в дверь, чтобы попросить хлеба, сообщает региональное СУСК РФ.
По данным следователей, во вторник в квартире по улице Ленинская в Партизанске было обнаружено тело 35-летней женщины с ножевым ранением. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
"По подозрению в совершении преступления задержан 64-летний сосед потерпевшей. Он признался, что нанёс удар ножом соседке, которая постучала в дверь его квартиры, чтобы попросить хлеба. В ходе осмотра места происшествия обнаружено орудие убийства - нож, от которого фигурант избавился, выкинув его с балкона", - говорится в сообщении.
Назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, решается вопрос об аресте подозреваемого.
В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что и у жертвы, и у подозреваемого были проблемы с алкоголем.
"Она его всегда раздражала, потому что, проходя мимо его дверей, пинала дверь. В этот раз он открыл", - добавил собеседник.
