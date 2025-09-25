Рейтинг@Mail.ru
В Тверской области продлили запрет на использование беспилотников - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:45 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/tver-2044437949.html
В Тверской области продлили запрет на использование беспилотников
В Тверской области продлили запрет на использование беспилотников - РИА Новости, 25.09.2025
В Тверской области продлили запрет на использование беспилотников
Запрет на использование беспилотников в Тверской области продлен до 1 апреля 2026 года, сообщило правительство региона. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T21:45:00+03:00
2025-09-25T21:45:00+03:00
игорь руденя
россия
тверская область
тверь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959934032_0:50:2732:1587_1920x0_80_0_0_62f27e92ad17ecb81ac4859385a03e01.jpg
РЯЗАНЬ, 25 сен – РИА Новости. Запрет на использование беспилотников в Тверской области продлен до 1 апреля 2026 года, сообщило правительство региона. Запрет на использование беспилотников независимо от их массы был введен в регионе в апреле 2023 года для усиления охраны порядка и обеспечения общественной безопасности и ранее действовал до 1 октября. "В Тверской области до 1 апреля 2026 года продлен запрет на использование беспилотных воздушных судов. Решение принято 25 сентября на заседании президиума регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени", - говорится в сообщении. Отмечается, что также принято решение о продлении до 20 апреля 2026 года запрета на использование и применение пиротехнических изделий. Он действует в регионе с 27 декабря 2024 года и распространяется как на граждан, так и на организации. Исключения составляют хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня.
https://ria.ru/20250915/chempionat-2041511155.html
россия
тверская область
тверь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959934032_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f1b73fa8e22de09beead98813e45f068.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь руденя, россия, тверская область, тверь
Игорь Руденя, Россия, Тверская область, Тверь
В Тверской области продлили запрет на использование беспилотников

В Тверской области до 1 апреля продлили запрет на использование беспилотников

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Тверь и Волгу
Вид на город Тверь и Волгу - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Вид на город Тверь и Волгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РЯЗАНЬ, 25 сен – РИА Новости. Запрет на использование беспилотников в Тверской области продлен до 1 апреля 2026 года, сообщило правительство региона.
Запрет на использование беспилотников независимо от их массы был введен в регионе в апреле 2023 года для усиления охраны порядка и обеспечения общественной безопасности и ранее действовал до 1 октября.
"В Тверской области до 1 апреля 2026 года продлен запрет на использование беспилотных воздушных судов. Решение принято 25 сентября на заседании президиума регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также принято решение о продлении до 20 апреля 2026 года запрета на использование и применение пиротехнических изделий. Он действует в регионе с 27 декабря 2024 года и распространяется как на граждан, так и на организации. Исключения составляют хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня.
Участники чемпионата высоких технологий посоревнуются в управлении дронами - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Участники чемпионата высоких технологий посоревнуются в управлении дронами
15 сентября, 10:00
 
Игорь РуденяРоссияТверская областьТверь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала