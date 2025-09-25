https://ria.ru/20250925/tver-2044437949.html

В Тверской области продлили запрет на использование беспилотников

В Тверской области продлили запрет на использование беспилотников

РЯЗАНЬ, 25 сен – РИА Новости. Запрет на использование беспилотников в Тверской области продлен до 1 апреля 2026 года, сообщило правительство региона. Запрет на использование беспилотников независимо от их массы был введен в регионе в апреле 2023 года для усиления охраны порядка и обеспечения общественной безопасности и ранее действовал до 1 октября. "В Тверской области до 1 апреля 2026 года продлен запрет на использование беспилотных воздушных судов. Решение принято 25 сентября на заседании президиума регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени", - говорится в сообщении. Отмечается, что также принято решение о продлении до 20 апреля 2026 года запрета на использование и применение пиротехнических изделий. Он действует в регионе с 27 декабря 2024 года и распространяется как на граждан, так и на организации. Исключения составляют хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня.

