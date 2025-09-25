https://ria.ru/20250925/tusk-2044293973.html

Премьер Польши набросился на Трампа из-за заявления об Украине

Премьер Польши набросился на Трампа из-за заявления об Украине - РИА Новости, 25.09.2025

Премьер Польши набросился на Трампа из-за заявления об Украине

Премьер Польши Дональд Туск обвинил главу Белого дома Дональда Трампа в перекладывании ответственности за окончание конфликта с США на Европу. Об этом он заявил РИА Новости, 25.09.2025

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск обвинил главу Белого дома Дональда Трампа в перекладывании ответственности за окончание конфликта с США на Европу. Об этом он заявил в соцсети X. "Президент Трамп заявил, что Украина может, при поддержке Европейского Союза, вернуть всю свою территорию. За этим удивительным оптимизмом скрывается объявление о меньшем участии США и переложении ответственности за окончание войны на Европу. Лучше правда, чем иллюзии", — написал он. Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО "способна завоевать все утраченные земли". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.

