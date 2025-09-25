Премьер Польши набросился на Трампа из-за заявления об Украине

Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
14:40 25.09.2025 (обновлено: 14:43 25.09.2025)
Премьер Польши Дональд Туск обвинил главу Белого дома Дональда Трампа в перекладывании ответственности за окончание конфликта с США на Европу. Об этом он заявил
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дональд трамп
дональд туск
польша
сша
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск обвинил главу Белого дома Дональда Трампа в перекладывании ответственности за окончание конфликта с США на Европу. Об этом он заявил в соцсети X. "Президент Трамп заявил, что Украина может, при поддержке Европейского Союза, вернуть всю свою территорию. За этим удивительным оптимизмом скрывается объявление о меньшем участии США и переложении ответственности за окончание войны на Европу. Лучше правда, чем иллюзии", — написал он. Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО "способна завоевать все утраченные земли". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.
в мире, украина, дональд трамп, дональд туск, польша, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, Дональд Туск, Польша, США
© AP Photo / Chancellery of the Prime Minister of PolandПремьер-министр Польши Дональд Туск
© AP Photo / Chancellery of the Prime Minister of Poland
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск обвинил главу Белого дома Дональда Трампа в перекладывании ответственности за окончание конфликта с США на Европу. Об этом он заявил в соцсети X.

"Президент Трамп заявил, что Украина может, при поддержке Европейского Союза, вернуть всю свою территорию. За этим удивительным оптимизмом скрывается объявление о меньшем участии США и переложении ответственности за окончание войны на Европу. Лучше правда, чем иллюзии", — написал он.
Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО "способна завоевать все утраченные земли".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДональд ТрампДональд ТускПольшаСША
 
 
