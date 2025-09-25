Россияне могут продолжать приезжать в ЕС, пишут СМИ
EUobserver: российские туристы могут приезжать в ЕС, несмотря на санкции
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские туристы могут продолжать приезжать в страны Евросоюза, несмотря на планируемые санкции против туристического сектора, пишет издание EUobserver со ссылкой на дипломатов.
"Российские туристы могут продолжать приезжать в ЕС, несмотря на новые санкции в отношении этого сектора", - говорится в публикации.
По данным издания, Еврокомиссия планирует опубликовать новую стратегию в отношении российских туристов, приезжающих в ЕС, к концу этого года.
"Но, скорее всего, это будет "более мягкий, не имеющий обязательной силы документ" по сравнению с пакетами санкций ЕС", - пишет издание со ссылкой на дипломата ЕС.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
