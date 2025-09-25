https://ria.ru/20250925/tsb-2044182165.html

В ЦБ высказались об идее введения банкнот нового номинала

В ЦБ высказались об идее введения банкнот нового номинала - РИА Новости, 25.09.2025

В ЦБ высказались об идее введения банкнот нового номинала

Купюры нового номинала в России вводить не планируется, банкнотный ряд и так достаточно широкий, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Банка РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T05:36:00+03:00

2025-09-25T05:36:00+03:00

2025-09-25T05:53:00+03:00

экономика

россия

сергей белов

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155942/93/1559429320_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_207c6119e3926b96f46068db74e74449.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Купюры нового номинала в России вводить не планируется, банкнотный ряд и так достаточно широкий, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Банка России Сергей Белов. "Нет, номинальный ряд банкнот у нас и так достаточно широкий", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Решение о выпуске нового номинала принимается Банком России исходя из ряда показателей – это и экономическая ситуация в стране, и потребность в наличных, и размер средней зарплаты. И самое главное – это соотношение между объемами платежей, которые осуществляются в наличной и безналичной форме, подчеркнул Белов. "Сейчас мы видим, что безналичные расчеты занимают уже свыше 80%. Мы понимаем, что наличные деньги все реже будут использоваться в платежах. Но мы будем следить, как дальше будут развиваться события", - добавил зампред ЦБ. Также Белов подчеркнул, что ЦБ не видит необходимости и в модернизации монетного ряда. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.

https://ria.ru/20250923/banknota-2043664757.html

https://ria.ru/20250923/moshenniki-2043647399.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, сергей белов, центральный банк рф (цб рф)