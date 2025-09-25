Рейтинг@Mail.ru
В ЦБ высказались об идее введения банкнот нового номинала
25.09.2025
В ЦБ высказались об идее введения банкнот нового номинала
В ЦБ высказались об идее введения банкнот нового номинала - РИА Новости, 25.09.2025
В ЦБ высказались об идее введения банкнот нового номинала
Купюры нового номинала в России вводить не планируется, банкнотный ряд и так достаточно широкий, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Банка РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Купюры нового номинала в России вводить не планируется, банкнотный ряд и так достаточно широкий, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Банка России Сергей Белов. "Нет, номинальный ряд банкнот у нас и так достаточно широкий", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Решение о выпуске нового номинала принимается Банком России исходя из ряда показателей – это и экономическая ситуация в стране, и потребность в наличных, и размер средней зарплаты. И самое главное – это соотношение между объемами платежей, которые осуществляются в наличной и безналичной форме, подчеркнул Белов. "Сейчас мы видим, что безналичные расчеты занимают уже свыше 80%. Мы понимаем, что наличные деньги все реже будут использоваться в платежах. Но мы будем следить, как дальше будут развиваться события", - добавил зампред ЦБ. Также Белов подчеркнул, что ЦБ не видит необходимости и в модернизации монетного ряда. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
экономика, россия, сергей белов, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Сергей Белов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ЦБ высказались об идее введения банкнот нового номинала

ЦБ не планирует вводить новые банкноты нового номинала

Банкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 5000 рублей. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Купюры нового номинала в России вводить не планируется, банкнотный ряд и так достаточно широкий, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Банка России Сергей Белов.
"Нет, номинальный ряд банкнот у нас и так достаточно широкий", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Решение о выпуске нового номинала принимается Банком России исходя из ряда показателей – это и экономическая ситуация в стране, и потребность в наличных, и размер средней зарплаты. И самое главное – это соотношение между объемами платежей, которые осуществляются в наличной и безналичной форме, подчеркнул Белов.
"Сейчас мы видим, что безналичные расчеты занимают уже свыше 80%. Мы понимаем, что наличные деньги все реже будут использоваться в платежах. Но мы будем следить, как дальше будут развиваться события", - добавил зампред ЦБ.
Также Белов подчеркнул, что ЦБ не видит необходимости и в модернизации монетного ряда.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
