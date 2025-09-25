В ЦБ высказались об идее введения банкнот нового номинала
ЦБ не планирует вводить новые банкноты нового номинала
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Купюры нового номинала в России вводить не планируется, банкнотный ряд и так достаточно широкий, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Банка России Сергей Белов.
"Нет, номинальный ряд банкнот у нас и так достаточно широкий", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Решение о выпуске нового номинала принимается Банком России исходя из ряда показателей – это и экономическая ситуация в стране, и потребность в наличных, и размер средней зарплаты. И самое главное – это соотношение между объемами платежей, которые осуществляются в наличной и безналичной форме, подчеркнул Белов.
"Сейчас мы видим, что безналичные расчеты занимают уже свыше 80%. Мы понимаем, что наличные деньги все реже будут использоваться в платежах. Но мы будем следить, как дальше будут развиваться события", - добавил зампред ЦБ.
Также Белов подчеркнул, что ЦБ не видит необходимости и в модернизации монетного ряда.
