https://ria.ru/20250925/trevoga-2044172871.html
В Краснодаре объявили угрозу атаки БПЛА
В Краснодаре объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 25.09.2025
В Краснодаре объявили угрозу атаки БПЛА
Угроза беспилотной опасности объявлена в Краснодаре, сообщил глава города Евгений Наумов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T02:40:00+03:00
2025-09-25T02:40:00+03:00
2025-09-25T02:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
краснодар
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106838/68/1068386806_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_e37b5f000e4a0c51463aa1604796948d.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Угроза беспилотной опасности объявлена в Краснодаре, сообщил глава города Евгений Наумов в своем Telegram-канале. "В Краснодаре объявлен сигнал "Угроза беспилотной опасности", - написал Наумов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
краснодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106838/68/1068386806_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_de63fe092f89ad5222f3ffcb4556376f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодар, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Краснодар, Безопасность
В Краснодаре объявили угрозу атаки БПЛА
В Краснодаре объявили сигнал угрозы беспилотной опасности