На Ставрополье объявили беспилотную опасность

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Ставропольском крае, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. "Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность", - написал губернатор.
