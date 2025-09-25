https://ria.ru/20250925/trevoga-2044172572.html
В Туапсе объявили угрозу атаки БПЛА
В Туапсе объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 25.09.2025
В Туапсе объявили угрозу атаки БПЛА
Угроза атаки БПЛА объявлена в Туапсинском округе Краснодарского края, сообщил глава округа Сергей Бойко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T02:37:00+03:00
2025-09-25T02:37:00+03:00
2025-09-25T02:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
краснодарский край
сергей бойко
туапсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_48cdf2d8230462d0c05bded8323e2fcc.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в Туапсинском округе Краснодарского края, сообщил глава округа Сергей Бойко в своем Telegram-канале. "Внимание! На территории Туапсинского округа угроза атаки беспилотников", - написал Бойко.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
краснодарский край
туапсе
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eab8def8e7f4607e63737d6ec14466eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, краснодарский край, сергей бойко, туапсе
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Краснодарский край, Сергей Бойко, Туапсе
В Туапсе объявили угрозу атаки БПЛА
В Туапсинском округе Кубани объявили угрозу атаки БПЛА