Трамп не позволит Израилю аннексировать Западный берег
23:59 25.09.2025
Трамп не позволит Израилю аннексировать Западный берег
Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит Израилю аннексировать Западный берег реки Иордан.
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит Израилю аннексировать Западный берег реки Иордан."Я не позволю Израилю аннексировать Западный берег. Хватит. Пора остановиться", - сказал Трамп журналистам.
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит Израилю аннексировать Западный берег реки Иордан.
"Я не позволю Израилю аннексировать Западный берег. Хватит. Пора остановиться", - сказал Трамп журналистам.
