https://ria.ru/20250925/tramp-2044453061.html
Трамп не позволит Израилю аннексировать Западный берег
Трамп не позволит Израилю аннексировать Западный берег - РИА Новости, 26.09.2025
Трамп не позволит Израилю аннексировать Западный берег
Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит Израилю аннексировать Западный берег реки Иордан. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-25T23:59:00+03:00
2025-09-25T23:59:00+03:00
2025-09-26T00:02:00+03:00
в мире
израиль
сша
западный берег реки иордан
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036335469_0:0:2420:1361_1920x0_80_0_0_3424c99e00f32cb6b9bbc4d39ab31d2f.jpg
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит Израилю аннексировать Западный берег реки Иордан."Я не позволю Израилю аннексировать Западный берег. Хватит. Пора остановиться", - сказал Трамп журналистам.
https://ria.ru/20250925/tramp-2044443470.html
израиль
сша
западный берег реки иордан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036335469_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_6eef3fe16d89cd870952bf726914a5bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, западный берег реки иордан, дональд трамп
В мире, Израиль, США, Западный берег реки Иордан, Дональд Трамп
Трамп не позволит Израилю аннексировать Западный берег
Трамп заявил, что не позволит Израилю аннексировать Западный берег реки Иордан