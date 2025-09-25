https://ria.ru/20250925/tramp-2044452043.html
Трамп заявил, что сделка по Газе близка
Трамп заявил, что сделка по Газе близка
Трамп заявил, что сделка по Газе близка
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что сделка по достижению мира в секторе Газе "близка".
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что сделка по достижению мира в секторе Газе "близка"."Мы сегодня говорили с (израильским премьер-министром Биньямином - ред.) Нетаньяху, и мы говорили со всеми лидерами на Ближнем Востоке, которые являются замечательными людьми, и мы довольно близки к заключению соглашения по Газе и, возможно, даже к миру", - заявил Трамп журналистам.Ранее портал Axios сообщил, что вторник Трамп представил лидерам арабских и мусульманских стран план из 21 пункта по прекращению конфликта в секторе Газа.
Трамп заявил, что сделка по Газе близка
