https://ria.ru/20250925/tramp-2044452043.html

Трамп заявил, что сделка по Газе близка

Трамп заявил, что сделка по Газе близка - РИА Новости, 26.09.2025

Трамп заявил, что сделка по Газе близка

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что сделка по достижению мира в секторе Газе "близка". РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-25T23:50:00+03:00

2025-09-25T23:50:00+03:00

2025-09-26T00:19:00+03:00

в мире

сектор газа

израиль

сша

дональд трамп

обострение палестино-израильского конфликта

ближний восток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037543130_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_6dfabda19c7b125234d28b66f126a2e5.jpg

ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что сделка по достижению мира в секторе Газе "близка"."Мы сегодня говорили с (израильским премьер-министром Биньямином - ред.) Нетаньяху, и мы говорили со всеми лидерами на Ближнем Востоке, которые являются замечательными людьми, и мы довольно близки к заключению соглашения по Газе и, возможно, даже к миру", - заявил Трамп журналистам.Ранее портал Axios сообщил, что вторник Трамп представил лидерам арабских и мусульманских стран план из 21 пункта по прекращению конфликта в секторе Газа.

https://ria.ru/20250925/tramp-2044449949.html

сектор газа

израиль

сша

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сектор газа, израиль, сша, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта, ближний восток