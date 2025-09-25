Рейтинг@Mail.ru
23:43 25.09.2025 (обновлено: 23:46 25.09.2025)
Трамп рассказал об отношениях с Китаем
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что дела США с Китаем "идут хорошо" и никогда не было лучше."Дела идут хорошо, никогда не было лучше", - сказал Трамп в ходе выступления, трансляцию которого вел Белый дом.
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что дела США с Китаем "идут хорошо" и никогда не было лучше.
"Дела идут хорошо, никогда не было лучше", - сказал Трамп в ходе выступления, трансляцию которого вел Белый дом.
