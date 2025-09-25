https://ria.ru/20250925/tramp-2044451389.html
Трамп рассказал об отношениях с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что дела США с Китаем "идут хорошо" и никогда не было лучше. РИА Новости, 25.09.2025
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что дела США с Китаем "идут хорошо" и никогда не было лучше."Дела идут хорошо, никогда не было лучше", - сказал Трамп в ходе выступления, трансляцию которого вел Белый дом.
