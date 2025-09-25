Рейтинг@Mail.ru
Трамп сообщил, что провел переговоры по Газе
25.09.2025
Трамп сообщил, что провел переговоры по Газе
Президент США Дональд Трамп заявил, что провел встречу по сектору Газа с представителями стран Ближнего Востока и поговорил с премьер-министром Израиля... РИА Новости, 25.09.2025
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что провел встречу по сектору Газа с представителями стран Ближнего Востока и поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху."Мы провели очень хорошие переговоры по Газе с руководителями стран Ближнего Востока, а также очень хороший разговор с Биньямином Нетаньяху, пытаясь освободить заложников, мы также пытаемся завершить очень плохую ситуацию в Газе. Мы думаем, что это может произойти уже очень скоро", - сказал Трамп в ходе выступления, которое транслировал Белый дом.
дональд трамп, в мире, ближний восток, сша, израиль, биньямин нетаньяху
Дональд Трамп, В мире, Ближний Восток, США, Израиль, Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Alex Brandon
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что провел встречу по сектору Газа с представителями стран Ближнего Востока и поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Мы провели очень хорошие переговоры по Газе с руководителями стран Ближнего Востока, а также очень хороший разговор с Биньямином Нетаньяху, пытаясь освободить заложников, мы также пытаемся завершить очень плохую ситуацию в Газе. Мы думаем, что это может произойти уже очень скоро", - сказал Трамп в ходе выступления, которое транслировал Белый дом.
Глава МИД Саудовской Аравии прокомментировал восстановление сектора Газа
Дональд Трамп, В мире, Ближний Восток, США, Израиль, Биньямин Нетаньяху
 
 
