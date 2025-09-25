https://ria.ru/20250925/tramp-2044449949.html

Трамп сообщил, что провел переговоры по Газе

Трамп сообщил, что провел переговоры по Газе - РИА Новости, 25.09.2025

Трамп сообщил, что провел переговоры по Газе

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел встречу по сектору Газа с представителями стран Ближнего Востока и поговорил с премьер-министром Израиля... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T23:34:00+03:00

2025-09-25T23:34:00+03:00

2025-09-25T23:45:00+03:00

дональд трамп

в мире

ближний восток

сша

израиль

биньямин нетаньяху

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040514738_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_f936bdc9da26c4509c4a944d6a18ce8a.jpg

ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что провел встречу по сектору Газа с представителями стран Ближнего Востока и поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху."Мы провели очень хорошие переговоры по Газе с руководителями стран Ближнего Востока, а также очень хороший разговор с Биньямином Нетаньяху, пытаясь освободить заложников, мы также пытаемся завершить очень плохую ситуацию в Газе. Мы думаем, что это может произойти уже очень скоро", - сказал Трамп в ходе выступления, которое транслировал Белый дом.

https://ria.ru/20250925/gaza-2044445653.html

ближний восток

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, в мире, ближний восток, сша, израиль, биньямин нетаньяху