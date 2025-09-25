https://ria.ru/20250925/tramp-2044449949.html
Трамп сообщил, что провел переговоры по Газе
Трамп сообщил, что провел переговоры по Газе
2025-09-25T23:34:00+03:00
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что провел встречу по сектору Газа с представителями стран Ближнего Востока и поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху."Мы провели очень хорошие переговоры по Газе с руководителями стран Ближнего Востока, а также очень хороший разговор с Биньямином Нетаньяху, пытаясь освободить заложников, мы также пытаемся завершить очень плохую ситуацию в Газе. Мы думаем, что это может произойти уже очень скоро", - сказал Трамп в ходе выступления, которое транслировал Белый дом.
