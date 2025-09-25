Рейтинг@Mail.ru
Трамп понимает риски аннексии Израилем Западного берега, заявили в Эр-Рияде - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:37 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/tramp-2044443470.html
Трамп понимает риски аннексии Израилем Западного берега, заявили в Эр-Рияде
Трамп понимает риски аннексии Израилем Западного берега, заявили в Эр-Рияде - РИА Новости, 25.09.2025
Трамп понимает риски аннексии Израилем Западного берега, заявили в Эр-Рияде
Президент США Дональд Трамп осознает риски и опасность аннексии Израилем Западного берега реки Иордан, заявил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T22:37:00+03:00
2025-09-25T22:37:00+03:00
в мире
сша
израиль
западный берег реки иордан
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42281/34/422813401_0:36:770:469_1920x0_80_0_0_1e0c8c2b75023e315da8af3fe1498845.jpg
ООН, 25 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп осознает риски и опасность аннексии Израилем Западного берега реки Иордан, заявил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд. "И я уверен, что президент Трамп понял позицию арабских и мусульманских стран, и я думаю, что президент США очень хорошо понимает риски и опасности аннексии (Израилем - ред.) Западного берега", - сказал журналистам министр иностранных дел на полях ГА ООН.
https://ria.ru/20250920/frantsija-2043140576.html
сша
израиль
западный берег реки иордан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42281/34/422813401_49:0:721:504_1920x0_80_0_0_610fef5348bcdc852ee2078befb4bc3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, западный берег реки иордан, дональд трамп, оон
В мире, США, Израиль, Западный берег реки Иордан, Дональд Трамп, ООН
Трамп понимает риски аннексии Израилем Западного берега, заявили в Эр-Рияде

Аль Сауд: Трамп понимает риски и опасность аннексии Западного берега Иордана

© Фото : Public domainРазделительный барьер, который отделяет Израиль от Западного берега реки Иордан
Разделительный барьер, который отделяет Израиль от Западного берега реки Иордан - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Фото : Public domain
Разделительный барьер, который отделяет Израиль от Западного берега реки Иордан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 25 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп осознает риски и опасность аннексии Израилем Западного берега реки Иордан, заявил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд.
"И я уверен, что президент Трамп понял позицию арабских и мусульманских стран, и я думаю, что президент США очень хорошо понимает риски и опасности аннексии (Израилем - ред.) Западного берега", - сказал журналистам министр иностранных дел на полях ГА ООН.
Израильские поселенцы стоят на смотровой площадке с видом на город Иерихон на Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Франция считает аннексию Западного берега Иордана красной линией, пишут СМИ
20 сентября, 09:52
 
В миреСШАИзраильЗападный берег реки ИорданДональд ТрампООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала