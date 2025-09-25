https://ria.ru/20250925/tramp-2044443470.html
Трамп понимает риски аннексии Израилем Западного берега, заявили в Эр-Рияде
Трамп понимает риски аннексии Израилем Западного берега, заявили в Эр-Рияде - РИА Новости, 25.09.2025
Трамп понимает риски аннексии Израилем Западного берега, заявили в Эр-Рияде
Президент США Дональд Трамп осознает риски и опасность аннексии Израилем Западного берега реки Иордан, заявил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль... РИА Новости, 25.09.2025
ООН, 25 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп осознает риски и опасность аннексии Израилем Западного берега реки Иордан, заявил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд. "И я уверен, что президент Трамп понял позицию арабских и мусульманских стран, и я думаю, что президент США очень хорошо понимает риски и опасности аннексии (Израилем - ред.) Западного берега", - сказал журналистам министр иностранных дел на полях ГА ООН.
Трамп понимает риски аннексии Израилем Западного берега, заявили в Эр-Рияде
