Трамп понимает риски аннексии Израилем Западного берега, заявили в Эр-Рияде

Президент США Дональд Трамп осознает риски и опасность аннексии Израилем Западного берега реки Иордан, заявил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль

ООН, 25 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп осознает риски и опасность аннексии Израилем Западного берега реки Иордан, заявил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд. "И я уверен, что президент Трамп понял позицию арабских и мусульманских стран, и я думаю, что президент США очень хорошо понимает риски и опасности аннексии (Израилем - ред.) Западного берега", - сказал журналистам министр иностранных дел на полях ГА ООН.

