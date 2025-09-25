https://ria.ru/20250925/tramp-2044406792.html

На Западе раскрыли важную деталь в заявлении Трампа в ООН

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посредством своего заявления о якобы шансах Киева вернуть территории переложил ответственность за поддержку Украины на европейские страны, пишет хорватское издание Advance."Ответ кроется в деталях, которые раскрыл сам Дональд Трамп: победа якобы возможна "с помощью Европейского союза", а не с новой американской поддержкой", — говорится в материале.Издание отмечает, что политика Дональда Трампа "зачастую напоминает бизнес: делая громкие заявления, он прощупывает почву, потом поднимает цену и перекладывает бремя на других".Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способна завоевать все утраченные земли.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.

