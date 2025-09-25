Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли важную деталь в заявлении Трампа в ООН - РИА Новости, 25.09.2025
19:32 25.09.2025
На Западе раскрыли важную деталь в заявлении Трампа в ООН
На Западе раскрыли важную деталь в заявлении Трампа в ООН - РИА Новости, 25.09.2025
На Западе раскрыли важную деталь в заявлении Трампа в ООН
в мире
украина
сша
киев
дональд трамп
дмитрий песков
евросоюз
нато
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посредством своего заявления о якобы шансах Киева вернуть территории переложил ответственность за поддержку Украины на европейские страны, пишет хорватское издание Advance."Ответ кроется в деталях, которые раскрыл сам Дональд Трамп: победа якобы возможна "с помощью Европейского союза", а не с новой американской поддержкой", — говорится в материале.Издание отмечает, что политика Дональда Трампа "зачастую напоминает бизнес: делая громкие заявления, он прощупывает почву, потом поднимает цену и перекладывает бремя на других".Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способна завоевать все утраченные земли.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.
в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, дмитрий песков, евросоюз, нато
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Евросоюз, НАТО
На Западе раскрыли важную деталь в заявлении Трампа в ООН

© AP Photo / Yuki IwamuraПрезидент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН
© AP Photo / Yuki Iwamura
Президент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посредством своего заявления о якобы шансах Киева вернуть территории переложил ответственность за поддержку Украины на европейские страны, пишет хорватское издание Advance.
"Ответ кроется в деталях, которые раскрыл сам Дональд Трамп: победа якобы возможна "с помощью Европейского союза", а не с новой американской поддержкой", — говорится в материале.
Издание отмечает, что политика Дональда Трампа "зачастую напоминает бизнес: делая громкие заявления, он прощупывает почву, потом поднимает цену и перекладывает бремя на других".
Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способна завоевать все утраченные земли.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.
