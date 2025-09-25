https://ria.ru/20250925/tramp-2044406549.html

Трамп вновь заявил, что разочарован Путиным

ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что разочарован российским коллегой Владимиром Путиным. Ранее Трамп говорил, что хорошие личные контакты с Путиным не оказали никакого влияния на ход урегулирования украинского конфликта. Ранее периодически он заявлял, что расстроен своим коллегой. Он также признавался, что разочарован решением России "не останавливаться" в конфликте на Украине. "Я очень разочарован в Путине", - сказал Трамп на встрече с Эрдоганом, говоря об украинском кризисе. Трамп в сентябре уже заявлял, что чувствует обязательство помочь остановить конфликт на Украине и одновременно испытывает разочарование в связи с тем, что он до сих пор продолжается.

