https://ria.ru/20250925/tramp-2044406549.html
Трамп вновь заявил, что разочарован Путиным
Трамп вновь заявил, что разочарован Путиным - РИА Новости, 25.09.2025
Трамп вновь заявил, что разочарован Путиным
Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что разочарован российским коллегой Владимиром Путиным. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T19:31:00+03:00
2025-09-25T19:31:00+03:00
2025-09-25T19:31:00+03:00
в мире
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042010479_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c600164e6a1ebc8ac1bc92d720c26f97.jpg
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что разочарован российским коллегой Владимиром Путиным. Ранее Трамп говорил, что хорошие личные контакты с Путиным не оказали никакого влияния на ход урегулирования украинского конфликта. Ранее периодически он заявлял, что расстроен своим коллегой. Он также признавался, что разочарован решением России "не останавливаться" в конфликте на Украине. "Я очень разочарован в Путине", - сказал Трамп на встрече с Эрдоганом, говоря об украинском кризисе. Трамп в сентябре уже заявлял, что чувствует обязательство помочь остановить конфликт на Украине и одновременно испытывает разочарование в связи с тем, что он до сих пор продолжается.
https://ria.ru/20250925/tramp-2044399880.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042010479_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_71ce5c35d82f4ac49f796a935f964006.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп вновь заявил, что разочарован Путиным
Трамп на встрече с Эрдоганом снова заявил, что разочарован Путиным