Трамп вновь заявил, что разочарован Путиным - РИА Новости, 25.09.2025
19:31 25.09.2025
Трамп вновь заявил, что разочарован Путиным
в мире
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что разочарован российским коллегой Владимиром Путиным. Ранее Трамп говорил, что хорошие личные контакты с Путиным не оказали никакого влияния на ход урегулирования украинского конфликта. Ранее периодически он заявлял, что расстроен своим коллегой. Он также признавался, что разочарован решением России "не останавливаться" в конфликте на Украине. "Я очень разочарован в Путине", - сказал Трамп на встрече с Эрдоганом, говоря об украинском кризисе. Трамп в сентябре уже заявлял, что чувствует обязательство помочь остановить конфликт на Украине и одновременно испытывает разочарование в связи с тем, что он до сих пор продолжается.
сша
россия
в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин
© AP Photo / Alex Brandon
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что разочарован российским коллегой Владимиром Путиным.
Ранее Трамп говорил, что хорошие личные контакты с Путиным не оказали никакого влияния на ход урегулирования украинского конфликта. Ранее периодически он заявлял, что расстроен своим коллегой. Он также признавался, что разочарован решением России "не останавливаться" в конфликте на Украине.
"Я очень разочарован в Путине", - сказал Трамп на встрече с Эрдоганом, говоря об украинском кризисе.
Трамп в сентябре уже заявлял, что чувствует обязательство помочь остановить конфликт на Украине и одновременно испытывает разочарование в связи с тем, что он до сих пор продолжается.
