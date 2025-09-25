https://ria.ru/20250925/tramp-2044398352.html
"Раскрыл блеф Зеленского". В Европе испугались последствий заявления Трампа
"Раскрыл блеф Зеленского". В Европе испугались последствий заявления Трампа - РИА Новости, 25.09.2025
"Раскрыл блеф Зеленского". В Европе испугались последствий заявления Трампа
Последнее заявление президента США Дональда Трампа о России раскрыло уязвимости в политике Владимира Зеленского и Европы, пишет The Spectator.
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Последнее заявление президента США Дональда Трампа о России раскрыло уязвимости в политике Владимира Зеленского и Европы, пишет The Spectator."По сути, Трамп раскрыл блеф Европы и Зеленского. Говорите, что можете победить Путина? Вперед, друзья. Говорите, что не позволите оправдывать агрессию в Европе? Конечно, ребята, вперед!", — интерпретирует издание.В статье отмечается, что Трамп указывает на слабые места Евросоюза, напоминая, что Европа все еще остается крупным импортером российских энергоресурсов.Авторы подчеркивают, что на протяжении всего конфликта европейские лидеры принимали решения, рассчитывая, что за них заплатят США. Теперь же Трамп выходит из игры, оставляя Европу один на один с последствиями.В понедельник глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в США для участия в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. На полях мероприятия он встретился с Дональдом Трампом, главной темой беседы стал российско-украинский конфликт.Во вторник Трамп выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способна "вернуть свою страну в ее первоначальном виде".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что новые заявления Трампа связаны с его общением с Зеленским и сделаны, по всей видимости, под влиянием его позиции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
