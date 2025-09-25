https://ria.ru/20250925/tramp-2044396914.html

Трамп просит Турцию прекратить закупки российской нефти

Трамп просит Турцию прекратить закупки российской нефти - РИА Новости, 25.09.2025

Трамп просит Турцию прекратить закупки российской нефти

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что настаивает на прекращении закупок Турцией российской нефти и... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T18:52:00+03:00

2025-09-25T18:52:00+03:00

2025-09-25T18:58:00+03:00

турция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044397107_0:48:2915:1688_1920x0_80_0_0_e41ab2c65c5138cfbbc978aad27be787.jpg

ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что настаивает на прекращении закупок Турцией российской нефти и что хочет обсудить системы Patriot и самолты F-35."Сегодня я бы хотел, чтобы он (Эрдоган - ред.) прекратил закупки российской нефти... Мы также обсудим системы Patriot, это лучшие системы. Мы обсудим это, мы обсудим F-35", - сказал Трамп на встрече с Эрдоганом в Белом Доме.

https://ria.ru/20250925/erdogan-2044391211.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция