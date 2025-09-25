Рейтинг@Mail.ru
Трамп просит Турцию прекратить закупки российской нефти
18:52 25.09.2025
Трамп просит Турцию прекратить закупки российской нефти
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что настаивает на прекращении закупок Турцией российской нефти и что хочет обсудить системы Patriot и самолты F-35."Сегодня я бы хотел, чтобы он (Эрдоган - ред.) прекратил закупки российской нефти... Мы также обсудим системы Patriot, это лучшие системы. Мы обсудим это, мы обсудим F-35", - сказал Трамп на встрече с Эрдоганом в Белом Доме.
турция
Турция
Трамп просит Турцию прекратить закупки российской нефти

Трамп попросил Эрдогана, чтобы Турция прекратила закупки российской нефти

Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что настаивает на прекращении закупок Турцией российской нефти и что хочет обсудить системы Patriot и самолты F-35.
"Сегодня я бы хотел, чтобы он (Эрдоган - ред.) прекратил закупки российской нефти... Мы также обсудим системы Patriot, это лучшие системы. Мы обсудим это, мы обсудим F-35", - сказал Трамп на встрече с Эрдоганом в Белом Доме.
Эрдоган прибыл на переговоры с Трампом
