Трамп просит Турцию прекратить закупки российской нефти
Трамп просит Турцию прекратить закупки российской нефти - РИА Новости, 25.09.2025
Трамп просит Турцию прекратить закупки российской нефти
Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что настаивает на прекращении закупок Турцией российской нефти и... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T18:52:00+03:00
2025-09-25T18:52:00+03:00
2025-09-25T18:58:00+03:00
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что настаивает на прекращении закупок Турцией российской нефти и что хочет обсудить системы Patriot и самолты F-35."Сегодня я бы хотел, чтобы он (Эрдоган - ред.) прекратил закупки российской нефти... Мы также обсудим системы Patriot, это лучшие системы. Мы обсудим это, мы обсудим F-35", - сказал Трамп на встрече с Эрдоганом в Белом Доме.
Трамп просит Турцию прекратить закупки российской нефти
Трамп попросил Эрдогана, чтобы Турция прекратила закупки российской нефти