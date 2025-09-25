https://ria.ru/20250925/tramp-2044327573.html

На Западе рассказали о плане Трампа по Украине

На Западе рассказали о плане Трампа по Украине - РИА Новости, 25.09.2025

На Западе рассказали о плане Трампа по Украине

США уйдут из Украины и передадут ведение войны чужими руками европейцам. Проблема для последних заключается в том, что основной причиной эскалации войны чужими... РИА Новости, 25.09.2025

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп переложит ответственность за конфликт на Украине на ЕС, написал в соцсети X профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. "США уйдут из Украины и передадут ведение войны чужими руками европейцам. Проблема для последних заключается в том, что основной причиной эскалации войны чужими руками стало желание удержать США на континенте", — говорится в публикации. Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО "способна завоевать все утраченные земли". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.

