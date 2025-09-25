https://ria.ru/20250925/tramp-2044242607.html

В Белом доме пояснили NYP, что значат слова Трампа о границах Украины

В Белом доме пояснили NYP, что значат слова Трампа о границах Украины - РИА Новости, 25.09.2025

В Белом доме пояснили NYP, что значат слова Трампа о границах Украины

Заявление президента США Дональда Трампа о границах Украины не стоит расценивать как разворот его политики, пишет New York Post со ссылкой на представителя... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T11:32:00+03:00

2025-09-25T11:32:00+03:00

2025-09-25T12:36:00+03:00

в мире

россия

украина

дональд трамп

владимир зеленский

дмитрий песков

оон

генеральная ассамблея оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044254493_111:0:2779:1501_1920x0_80_0_0_4badc81f0c62feac4002118ec9c3ba0c.jpg

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о границах Украины не стоит расценивать как разворот его политики, пишет New York Post со ссылкой на представителя Белого дома."Да, это верно", — ответил он на вопрос, являются ли слова американского лидера стратегическим шагом по активизации переговоров.Другой источник газеты, близкий к Белому дому, подтвердил, что высказывания Трампа можно считать переговорной тактикой, а не сменой позиции.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, комментируя заявления президента США, что он сделал их после общения с Владимиром Зеленским, по всей видимости, под влиянием его видения.Также он назвал ошибочным утверждение о том, что ВСУ якобы могут что-то отвоевать. Позиции Украины на поле боя с каждым днем отказа от диалога будут только ухудшаться. Москва открыта для поисков урегулирования, Киев же ушел в пассивную позицию.Песков добавил, что прямых заявлений главы Белого дома об отказе от курса на завершение конфликта в Кремле не слышали.

https://ria.ru/20250925/smi-2044175940.html

https://ria.ru/20250924/makron-2044151848.html

https://ria.ru/20250924/ukraina-2043900555.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков, оон, генеральная ассамблея оон, евросоюз, сша, вооруженные силы украины