В Белом доме пояснили NYP, что значат слова Трампа о границах Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:32 25.09.2025 (обновлено: 12:36 25.09.2025)
В Белом доме пояснили NYP, что значат слова Трампа о границах Украины
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о границах Украины не стоит расценивать как разворот его политики, пишет New York Post со ссылкой на представителя Белого дома."Да, это верно", — ответил он на вопрос, являются ли слова американского лидера стратегическим шагом по активизации переговоров.Другой источник газеты, близкий к Белому дому, подтвердил, что высказывания Трампа можно считать переговорной тактикой, а не сменой позиции.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, комментируя заявления президента США, что он сделал их после общения с Владимиром Зеленским, по всей видимости, под влиянием его видения.Также он назвал ошибочным утверждение о том, что ВСУ якобы могут что-то отвоевать. Позиции Украины на поле боя с каждым днем отказа от диалога будут только ухудшаться. Москва открыта для поисков урегулирования, Киев же ушел в пассивную позицию.Песков добавил, что прямых заявлений главы Белого дома об отказе от курса на завершение конфликта в Кремле не слышали.
в мире, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков, оон, генеральная ассамблея оон, евросоюз, сша, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины
Президент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН
Президент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о границах Украины не стоит расценивать как разворот его политики, пишет New York Post со ссылкой на представителя Белого дома.
"Да, это верно", — ответил он на вопрос, являются ли слова американского лидера стратегическим шагом по активизации переговоров.
СМИ раскрыли, как в ЕС отнеслись к смене риторики Трампа по Украине
Вчера, 03:13

Во вторник после встречи с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН Трамп сказал, что при поддержке ЕС "Киев мог бы вернуть всю территорию в изначальном варианте и, возможно, пойти дальше". Он добавил, что для Украины "настало время действовать".

Другой источник газеты, близкий к Белому дому, подтвердил, что высказывания Трампа можно считать переговорной тактикой, а не сменой позиции.
Макрон ответил на призыв Трампа открывать огонь по российским самолетам
24 сентября, 22:18
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, комментируя заявления президента США, что он сделал их после общения с Владимиром Зеленским, по всей видимости, под влиянием его видения.
Также он назвал ошибочным утверждение о том, что ВСУ якобы могут что-то отвоевать. Позиции Украины на поле боя с каждым днем отказа от диалога будут только ухудшаться. Москва открыта для поисков урегулирования, Киев же ушел в пассивную позицию.
Песков добавил, что прямых заявлений главы Белого дома об отказе от курса на завершение конфликта в Кремле не слышали.
Зеленский нашел ключ к Трампу: Украина вернется к границам 1991 года
24 сентября, 08:00
 
Заголовок открываемого материала