В Белом доме пояснили NYP, что значат слова Трампа о границах Украины
NYP: слова Трампа о границах Украины назвали стратегическим шагом по переговорам
© AP Photo / Yuki IwamuraПрезидент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН
© AP Photo / Yuki Iwamura
Президент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о границах Украины не стоит расценивать как разворот его политики, пишет New York Post со ссылкой на представителя Белого дома.
"Да, это верно", — ответил он на вопрос, являются ли слова американского лидера стратегическим шагом по активизации переговоров.
Во вторник после встречи с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН Трамп сказал, что при поддержке ЕС "Киев мог бы вернуть всю территорию в изначальном варианте и, возможно, пойти дальше". Он добавил, что для Украины "настало время действовать".
Другой источник газеты, близкий к Белому дому, подтвердил, что высказывания Трампа можно считать переговорной тактикой, а не сменой позиции.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, комментируя заявления президента США, что он сделал их после общения с Владимиром Зеленским, по всей видимости, под влиянием его видения.
Также он назвал ошибочным утверждение о том, что ВСУ якобы могут что-то отвоевать. Позиции Украины на поле боя с каждым днем отказа от диалога будут только ухудшаться. Москва открыта для поисков урегулирования, Киев же ушел в пассивную позицию.
Песков добавил, что прямых заявлений главы Белого дома об отказе от курса на завершение конфликта в Кремле не слышали.
