Трамп сделал громкое заявление о ЧП в штаб-квартире ООН
Трамп сказал, что мог серьезно пострадать на ступеньках эскалатора в ООН
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
© AP Photo / Yuki Iwamura
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что он вместе с супругой могли серьезно пострадать на ступеньках эскалатора в ООН из-за его внезапной остановки, написал глава Белого дома в социальной сети Truth Social.
"Удивительно, что мы с Меланией не упали лицом на острые металлические ступени, только благодаря тому, что крепко держались за поручни. В противном случае последствия могли быть катастрофическими", — говорится в публикации.
Трамп раскритиковал организацию мероприятия, заявив, что инцидент произошел в здании, где принимаются решения глобального значения.
Что вызвало недовольство президента
Во вторник Трамп застрял на эскалаторе, когда приехал в штаб-квартиру ООН. Позднее он упомянул об инциденте с трибуны Генассамблеи. Источник в организации сообщал РИА Новости, что внезапная остановка эскалатора при подъеме возникла из-за того, что кто-то случайно привел в действие предохранительный механизм. В офисе генсека эту версию подтвердили, отметив, что виновником инцидента мог быть оператор из американской делегации.
Также во время выступления Трампа не сразу заработал телесуфлер.
В-третьих, он указал на проблемы со звуком. Так, утверждает Трамп, в зале его речь можно было услышать только тем, у кого были наушники с переводом.