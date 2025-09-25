Рейтинг@Mail.ru
Трамп сделал громкое заявление о ЧП в штаб-квартире ООН - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:32 25.09.2025 (обновлено: 11:02 25.09.2025)
https://ria.ru/20250925/tramp-2044220029.html
Трамп сделал громкое заявление о ЧП в штаб-квартире ООН
Трамп сделал громкое заявление о ЧП в штаб-квартире ООН - РИА Новости, 25.09.2025
Трамп сделал громкое заявление о ЧП в штаб-квартире ООН
Президент США Дональд Трамп заявил, что он вместе с супругой могли серьезно пострадать на ступеньках эскалатора в ООН из-за его внезапной остановки, написал... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T10:32:00+03:00
2025-09-25T11:02:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
оон
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043811626_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_0bf0086424575148087bce417d03738e.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что он вместе с супругой могли серьезно пострадать на ступеньках эскалатора в ООН из-за его внезапной остановки, написал глава Белого дома в социальной сети Truth Social."Удивительно, что мы с Меланией не упали лицом на острые металлические ступени, только благодаря тому, что крепко держались за поручни. В противном случае последствия могли быть катастрофическими", — говорится в публикации. Трамп раскритиковал организацию мероприятия, заявив, что инцидент произошел в здании, где принимаются решения глобального значения. Что вызвало недовольство президентаВо вторник Трамп застрял на эскалаторе, когда приехал в штаб-квартиру ООН. Позднее он упомянул об инциденте с трибуны Генассамблеи. Источник в организации сообщал РИА Новости, что внезапная остановка эскалатора при подъеме возникла из-за того, что кто-то случайно привел в действие предохранительный механизм. В офисе генсека эту версию подтвердили, отметив, что виновником инцидента мог быть оператор из американской делегации.Также во время выступления Трампа не сразу заработал телесуфлер.В-третьих, он указал на проблемы со звуком. Так, утверждает Трамп, в зале его речь можно было услышать только тем, у кого были наушники с переводом.
https://ria.ru/20250925/ukraina-2044196367.html
https://ria.ru/20250925/ukraina-2044206937.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043811626_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_011b064a1d15cc52a2e64edf6532c2a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, США, Дональд Трамп, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Трамп сделал громкое заявление о ЧП в штаб-квартире ООН

Трамп сказал, что мог серьезно пострадать на ступеньках эскалатора в ООН

© AP Photo / Yuki IwamuraПрезидент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что он вместе с супругой могли серьезно пострадать на ступеньках эскалатора в ООН из-за его внезапной остановки, написал глава Белого дома в социальной сети Truth Social.

"Удивительно, что мы с Меланией не упали лицом на острые металлические ступени, только благодаря тому, что крепко держались за поручни. В противном случае последствия могли быть катастрофическими", — говорится в публикации.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
На Западе раскрыли, что ждет Зеленского после слов Трампа об Украине
Вчера, 08:57
Трамп раскритиковал организацию мероприятия, заявив, что инцидент произошел в здании, где принимаются решения глобального значения.

Что вызвало недовольство президента
Во вторник Трамп застрял на эскалаторе, когда приехал в штаб-квартиру ООН. Позднее он упомянул об инциденте с трибуны Генассамблеи. Источник в организации сообщал РИА Новости, что внезапная остановка эскалатора при подъеме возникла из-за того, что кто-то случайно привел в действие предохранительный механизм. В офисе генсека эту версию подтвердили, отметив, что виновником инцидента мог быть оператор из американской делегации.
Также во время выступления Трампа не сразу заработал телесуфлер.
В-третьих, он указал на проблемы со звуком. Так, утверждает Трамп, в зале его речь можно было услышать только тем, у кого были наушники с переводом.
Президент США Дональд Трамп после выступления на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
СМИ рассказали, что произошло в ЕС после встречи Трампа и Зеленского
Вчера, 09:45
 
В миреСШАДональд ТрампООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала