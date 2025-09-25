https://ria.ru/20250925/tramp-2044220029.html

Трамп сделал громкое заявление о ЧП в штаб-квартире ООН

Трамп сделал громкое заявление о ЧП в штаб-квартире ООН - РИА Новости, 25.09.2025

Трамп сделал громкое заявление о ЧП в штаб-квартире ООН

25.09.2025

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что он вместе с супругой могли серьезно пострадать на ступеньках эскалатора в ООН из-за его внезапной остановки, написал глава Белого дома в социальной сети Truth Social."Удивительно, что мы с Меланией не упали лицом на острые металлические ступени, только благодаря тому, что крепко держались за поручни. В противном случае последствия могли быть катастрофическими", — говорится в публикации. Трамп раскритиковал организацию мероприятия, заявив, что инцидент произошел в здании, где принимаются решения глобального значения. Что вызвало недовольство президентаВо вторник Трамп застрял на эскалаторе, когда приехал в штаб-квартиру ООН. Позднее он упомянул об инциденте с трибуны Генассамблеи. Источник в организации сообщал РИА Новости, что внезапная остановка эскалатора при подъеме возникла из-за того, что кто-то случайно привел в действие предохранительный механизм. В офисе генсека эту версию подтвердили, отметив, что виновником инцидента мог быть оператор из американской делегации.Также во время выступления Трампа не сразу заработал телесуфлер.В-третьих, он указал на проблемы со звуком. Так, утверждает Трамп, в зале его речь можно было услышать только тем, у кого были наушники с переводом.

