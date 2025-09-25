https://ria.ru/20250925/tramp-2044185163.html

Экс-депутат Рады назвал слова Трампа о границах Украины троллингом

Экс-депутат Рады назвал слова Трампа о границах Украины троллингом

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады, российский политик Олег Царев назвал троллингом заявление президента США Дональда Трампа о возвращении Украины к старым границам. Ранее Трамп заявил, что при поддержке ЕС "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". "Трамп, конечно, передергивает факты и сознательно делает подобные заявления. Он троллит Зеленского и европейцев: вы мол такие сильные, Россия слаба — пойдите, повоюйте с Россией в одиночку. По моему мнению, Трамп просто дал всем подачку в виде жесткой риторики, чтобы на время отойти от украинского конфликта и сосредоточиться на внутренних проблемах", - сказал Царев РИА Новости. По его словам, у Трампа складывает непростая политическая и экономическая ситуация внутри США, которая требуют безотлагательного решения, в том числе по принятию бюджета, чтобы избежать шатдауна. "Если Трамп сможет прорваться через все эти препятствия, если он отобьётся, значит, у нас будет возможность в октябре, в ноябре или, может быть, весной опять вернуться к переговорам по Украине. Пока Трампу не до Украины", - подчеркнул Царев.

