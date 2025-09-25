https://ria.ru/20250925/tramp-2044184192.html

Гуттереш потребовал провести расследование "саботажа" против Трампа в ООН

Генсек ООН Антониу Гутерреш распорядился расследовать информацию о саботаже против президента США Дональда Трампа во время его визита на заседание Генассамблеи, РИА Новости, 25.09.2025

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш распорядился расследовать информацию о саботаже против президента США Дональда Трампа во время его визита на заседание Генассамблеи, заявил его представитель Стефан Дюжаррик."Сегодня вечером Генеральный секретарь получил корреспонденцию от постоянного представительства США при ООН относительно событий, произошедших во время визита президента Трампа в штаб-квартиру ООН 23 сентября. Генеральный секретарь сообщил, что уже распорядился о проведении тщательного расследования ", — сказал он.Что вызвало недовольство президента

