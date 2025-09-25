Рейтинг@Mail.ru
Гуттереш потребовал провести расследование "саботажа" против Трампа в ООН
06:30 25.09.2025 (обновлено: 10:34 25.09.2025)
Гуттереш потребовал провести расследование "саботажа" против Трампа в ООН
Гуттереш потребовал провести расследование "саботажа" против Трампа в ООН
Генсек ООН Антониу Гутерреш распорядился расследовать информацию о саботаже против президента США Дональда Трампа во время его визита на заседание Генассамблеи, РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш распорядился расследовать информацию о саботаже против президента США Дональда Трампа во время его визита на заседание Генассамблеи, заявил его представитель Стефан Дюжаррик."Сегодня вечером Генеральный секретарь получил корреспонденцию от постоянного представительства США при ООН относительно событий, произошедших во время визита президента Трампа в штаб-квартиру ООН 23 сентября. Генеральный секретарь сообщил, что уже распорядился о проведении тщательного расследования ", — сказал он.Что вызвало недовольство президента
Гуттереш потребовал провести расследование "саботажа" против Трампа в ООН

Гуттереш потребовал расследовать информацию о саботаже против Трампа в ООН

Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп поднимаются по эскалатору во время прибытия на 80-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН
Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп поднимаются по эскалатору во время прибытия на 80-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Getty Images / Alexi J. Rosenfeld
Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп поднимаются по эскалатору во время прибытия на 80-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш распорядился расследовать информацию о саботаже против президента США Дональда Трампа во время его визита на заседание Генассамблеи, заявил его представитель Стефан Дюжаррик.
"Сегодня вечером Генеральный секретарь получил корреспонденцию от постоянного представительства США при ООН относительно событий, произошедших во время визита президента Трампа в штаб-квартиру ООН 23 сентября. Генеральный секретарь сообщил, что уже распорядился о проведении тщательного расследования ", — сказал он.
Что вызвало недовольство президента

  • Во вторник Трамп застрял на эскалаторе, когда приехал в штаб-квартиру ООН. Позднее он упомянул об инциденте с трибуны Генассамблеи.

Источник в организации сообщал РИА Новости, что внезапная остановка эскалатора при подъеме возникла из-за того, что кто-то случайно привел в действие предохранительный механизм. В офисе генсека эту версию подтвердили, отметив, что виновником инцидента мог быть оператор из американской делегации.

  • Также во время выступления Трампа не сразу заработал телесуфлер.
  • Как утверждает американский лидер, в зале его речь можно было услышать только тем, у кого были наушники с переводом.
