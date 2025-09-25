https://ria.ru/20250925/tramp-2044180207.html
Журналист раскрыл, как Трамп обманул украинцев
Журналист раскрыл, как Трамп обманул украинцев - РИА Новости, 25.09.2025
Журналист раскрыл, как Трамп обманул украинцев
Президент США Дональд Трамп обманул украинцев, заявив, что они могут не только вернуть утраченные территории, но и пойти дальше,написал ирландский журналист Чей РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T04:46:00+03:00
2025-09-25T04:46:00+03:00
2025-09-25T05:05:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
чей боуз
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043815477_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_394c98e5c1805dd49bcb0a8982544e1b.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обманул украинцев, заявив, что они могут не только вернуть утраченные территории, но и пойти дальше,написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.“Итак, Украина не только собирается вернуть “всю свою территорию к границам 1991 года”. Она собирается пойти еще дальше и снова вторгнуться в Россию? Я не уверен, что смешнее: это заявление или тот факт, что лгуны-украинцы действительно в это верят?” — написал он.Во вторник хозяин Белого дома после переговоров с Владимиром Зеленским выразил мнение, что Киев при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способен завоевать все утраченные землиПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что прямых заявлений Трампа об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта пока не было.
https://ria.ru/20250924/ukraina-2043900555.html
https://ria.ru/20250923/zapad-2043522926.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043815477_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_096bb0618248d1cd543efbea00d673e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, чей боуз, владимир зеленский, нато, евросоюз
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Чей Боуз, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз
Журналист раскрыл, как Трамп обманул украинцев
Чей Боуз заявил, что Трамп обманул Киев, заявив о возможности вернуть территории