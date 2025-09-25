Рейтинг@Mail.ru
Журналист раскрыл, как Трамп обманул украинцев
04:46 25.09.2025 (обновлено: 05:05 25.09.2025)
Журналист раскрыл, как Трамп обманул украинцев
Президент США Дональд Трамп обманул украинцев, заявив, что они могут не только вернуть утраченные территории, но и пойти дальше,написал ирландский журналист Чей
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обманул украинцев, заявив, что они могут не только вернуть утраченные территории, но и пойти дальше,написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.“Итак, Украина не только собирается вернуть “всю свою территорию к границам 1991 года”. Она собирается пойти еще дальше и снова вторгнуться в Россию? Я не уверен, что смешнее: это заявление или тот факт, что лгуны-украинцы действительно в это верят?” — написал он.Во вторник хозяин Белого дома после переговоров с Владимиром Зеленским выразил мнение, что Киев при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способен завоевать все утраченные землиПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что прямых заявлений Трампа об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта пока не было.
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
© Фото : UN Photo/Loey Felipe
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обманул украинцев, заявив, что они могут не только вернуть утраченные территории, но и пойти дальше,написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
“Итак, Украина не только собирается вернуть “всю свою территорию к границам 1991 года”. Она собирается пойти еще дальше и снова вторгнуться в Россию? Я не уверен, что смешнее: это заявление или тот факт, что лгуны-украинцы действительно в это верят?” — написал он.
Зеленский нашел ключ к Трампу: Украина вернется к границам 1991 года
24 сентября, 08:00
24 сентября, 08:00
Во вторник хозяин Белого дома после переговоров с Владимиром Зеленским выразил мнение, что Киев при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способен завоевать все утраченные земли
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что прямых заявлений Трампа об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта пока не было.
Запад, разделившийся в себе — уже не на две, а на три части
23 сентября, 08:00
23 сентября, 08:00
 
