Журналист раскрыл, как Трамп обманул украинцев

Журналист раскрыл, как Трамп обманул украинцев - РИА Новости, 25.09.2025

Журналист раскрыл, как Трамп обманул украинцев

Президент США Дональд Трамп обманул украинцев, заявив, что они могут не только вернуть утраченные территории, но и пойти дальше,написал ирландский журналист Чей

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обманул украинцев, заявив, что они могут не только вернуть утраченные территории, но и пойти дальше,написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.“Итак, Украина не только собирается вернуть “всю свою территорию к границам 1991 года”. Она собирается пойти еще дальше и снова вторгнуться в Россию? Я не уверен, что смешнее: это заявление или тот факт, что лгуны-украинцы действительно в это верят?” — написал он.Во вторник хозяин Белого дома после переговоров с Владимиром Зеленским выразил мнение, что Киев при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способен завоевать все утраченные землиПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что прямых заявлений Трампа об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта пока не было.

