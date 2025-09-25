Disney готовится к судебному противостоянию с Трампом
Disney готовится к возможному суду с Трампом после возвращения Киммела в эфир
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Медиакорпорация Disney готовится к потенциальному судебному противостоянию с президентом США Дональдом Трампом после возвращения шоумена Джимми Киммела в эфир своей телесети ABC, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
В понедельник Disney объявила о возобновлении показа авторского шоу Киммела, ранее отстраненного от выхода в эфир после его комментариев об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. Киммел сменил риторику, назвал произошедшее трагедией и прослезился в ходе обсуждения панихиды по Кирку.
"Disney готовится к ответным действиям президента Дональда Трампа за то, что во вторник вечером компания вновь вывела в эфир ведущего Джимми Киммела. Компания ожидает, что администрация Трампа может отобрать у нее лицензии на вещание", - говорится в публикации.
Источники отметили, что Disney ожидала столкнуться с угрозой конфискации лицензий на вещание из-за давления администрации Трампа еще до инцидента с Киммелом. При этом указывается, что руководство корпорации уже проконсультировалось с экспертами по правовым вопросам и уверено в победе в потенциальном судебном разбирательстве вокруг лицензий.
В то же время агентство подчеркивает, что судьба текущих и будущих сделок с участием корпорации остается менее ясной из-за широких полномочий американского государства по вмешательству в ведение бизнеса, где конституционный подход не так однозначен.
Телеканал ABC, принадлежащий Disney, ранее объявил, что отстраняет Киммела "на неопределённый срок" после его шуток о реакции президента Дональда Трампа на смерть Кирка и обвинений в адрес Республиканской партии в том, что ее политики якобы пытаются извлечь личную выгоду из произошедшего. Белый дом приветствовал решение, назвав шоумена "больным извращенцем", а сам Трамп написал в соцсетях, что это "отличная новость для Америки", добавив, что у Киммела "ноль таланта". Против решения выступили ряд известных лиц, в том числе экс-президент Барак Обама, обвинив администрацию Трампа в давлении на СМИ.
Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
