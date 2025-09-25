Рейтинг@Mail.ru
Disney готовится к судебному противостоянию с Трампом - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:27 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/tramp-2044172152.html
Disney готовится к судебному противостоянию с Трампом
Disney готовится к судебному противостоянию с Трампом - РИА Новости, 25.09.2025
Disney готовится к судебному противостоянию с Трампом
Медиакорпорация Disney готовится к потенциальному судебному противостоянию с президентом США Дональдом Трампом после возвращения шоумена Джимми Киммела в эфир... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T02:27:00+03:00
2025-09-25T02:27:00+03:00
в мире
сша
украина
республика крым
дональд трамп
чарли кирк
барак обама
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036976450_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_79b14fb065e7c3225d24f47fb81c76b3.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Медиакорпорация Disney готовится к потенциальному судебному противостоянию с президентом США Дональдом Трампом после возвращения шоумена Джимми Киммела в эфир своей телесети ABC, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. В понедельник Disney объявила о возобновлении показа авторского шоу Киммела, ранее отстраненного от выхода в эфир после его комментариев об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. Киммел сменил риторику, назвал произошедшее трагедией и прослезился в ходе обсуждения панихиды по Кирку. "Disney готовится к ответным действиям президента Дональда Трампа за то, что во вторник вечером компания вновь вывела в эфир ведущего Джимми Киммела. Компания ожидает, что администрация Трампа может отобрать у нее лицензии на вещание", - говорится в публикации. Источники отметили, что Disney ожидала столкнуться с угрозой конфискации лицензий на вещание из-за давления администрации Трампа еще до инцидента с Киммелом. При этом указывается, что руководство корпорации уже проконсультировалось с экспертами по правовым вопросам и уверено в победе в потенциальном судебном разбирательстве вокруг лицензий. В то же время агентство подчеркивает, что судьба текущих и будущих сделок с участием корпорации остается менее ясной из-за широких полномочий американского государства по вмешательству в ведение бизнеса, где конституционный подход не так однозначен. Телеканал ABC, принадлежащий Disney, ранее объявил, что отстраняет Киммела "на неопределённый срок" после его шуток о реакции президента Дональда Трампа на смерть Кирка и обвинений в адрес Республиканской партии в том, что ее политики якобы пытаются извлечь личную выгоду из произошедшего. Белый дом приветствовал решение, назвав шоумена "больным извращенцем", а сам Трамп написал в соцсетях, что это "отличная новость для Америки", добавив, что у Киммела "ноль таланта". Против решения выступили ряд известных лиц, в том числе экс-президент Барак Обама, обвинив администрацию Трампа в давлении на СМИ. Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
https://ria.ru/20250422/kritika-2012854307.html
https://ria.ru/20250918/tramp-2042622604.html
сша
украина
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036976450_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_4ce819e5669c8a249cc76e17236388ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, республика крым, дональд трамп, чарли кирк, барак обама, центральное разведывательное управление (цру), убийство американского политика чарли кирка
В мире, США, Украина, Республика Крым, Дональд Трамп, Чарли Кирк, Барак Обама, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Убийство американского политика Чарли Кирка
Disney готовится к судебному противостоянию с Трампом

Disney готовится к возможному суду с Трампом после возвращения Киммела в эфир

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Медиакорпорация Disney готовится к потенциальному судебному противостоянию с президентом США Дональдом Трампом после возвращения шоумена Джимми Киммела в эфир своей телесети ABC, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
В понедельник Disney объявила о возобновлении показа авторского шоу Киммела, ранее отстраненного от выхода в эфир после его комментариев об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. Киммел сменил риторику, назвал произошедшее трагедией и прослезился в ходе обсуждения панихиды по Кирку.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Продюсер шоу 60 Minutes покинул проект из-за критики Трампа, пишут СМИ
22 апреля, 22:49
"Disney готовится к ответным действиям президента Дональда Трампа за то, что во вторник вечером компания вновь вывела в эфир ведущего Джимми Киммела. Компания ожидает, что администрация Трампа может отобрать у нее лицензии на вещание", - говорится в публикации.
Источники отметили, что Disney ожидала столкнуться с угрозой конфискации лицензий на вещание из-за давления администрации Трампа еще до инцидента с Киммелом. При этом указывается, что руководство корпорации уже проконсультировалось с экспертами по правовым вопросам и уверено в победе в потенциальном судебном разбирательстве вокруг лицензий.
В то же время агентство подчеркивает, что судьба текущих и будущих сделок с участием корпорации остается менее ясной из-за широких полномочий американского государства по вмешательству в ведение бизнеса, где конституционный подход не так однозначен.
Телеканал ABC, принадлежащий Disney, ранее объявил, что отстраняет Киммела "на неопределённый срок" после его шуток о реакции президента Дональда Трампа на смерть Кирка и обвинений в адрес Республиканской партии в том, что ее политики якобы пытаются извлечь личную выгоду из произошедшего. Белый дом приветствовал решение, назвав шоумена "больным извращенцем", а сам Трамп написал в соцсетях, что это "отличная новость для Америки", добавив, что у Киммела "ноль таланта". Против решения выступили ряд известных лиц, в том числе экс-президент Барак Обама, обвинив администрацию Трампа в давлении на СМИ.
Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Трамп обрадовался снятию шоу Киммела с эфира
18 сентября, 06:59
 
В миреСШАУкраинаРеспублика КрымДональд ТрампЧарли КиркБарак ОбамаЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Убийство американского политика Чарли Кирка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала