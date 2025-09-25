https://ria.ru/20250925/tramp-2044166435.html

Трамп потребовал от генсека ООН расследовать "саботаж" на Генассамблее

Трамп потребовал от генсека ООН расследовать "саботаж" на Генассамблее - РИА Новости, 25.09.2025

Трамп потребовал от генсека ООН расследовать "саботаж" на Генассамблее

Президент США Дональд Трамп направляет письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу c требованием расследования инцидентов во время его визита на Генассамблею

ООН, 25 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп направляет письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу c требованием расследования инцидентов во время его визита на Генассамблею, говорится в соцсети Truth Social политика."Это не было совпадением — это был тройной саботаж в ООН. Им должно быть стыдно. Я направляю копию этого письма генеральному секретарю и требую немедленного расследования", — написал Трамп.Хозяин Белого дома добавил, что в этом процессе участвует Секретная служба США.Что вызвало недовольство президентаВо вторник Трамп застрял на эскалаторе, когда приехал в штаб-квартиру ООН. Позднее он упомянул об инциденте с трибуны Генассамблеи.Источник в организации сообщал РИА Новости, что внезапная остановка эскалатора при подъеме возникла из-за того, что кто-то случайно привел в действие предохранительный механизм. В офисе генсека эту версию подтвердили, отметив, что виновником инцидента мог быть оператор из американской делегации.Также во время выступления Трампа не сразу заработал телесуфлер.В-третьих, он указал на проблемы со звуком. Так, утверждает Трамп, в зале его речь можно было услышать только тем, у кого были наушники с переводом.

