Трамп потребовал от генсека ООН расследовать "саботаж" на Генассамблее
Трамп потребует расследования якобы саботажа во время его визита на ГА ООН
© РИА Новости / Сергей Попов | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп выступает на 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 25 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп направляет письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу c требованием расследования инцидентов во время его визита на Генассамблею, говорится в соцсети Truth Social политика.
"Катитесь в ад". Чем Трамп пригрозил европейским союзникам
23 сентября, 21:58
Хозяин Белого дома добавил, что в этом процессе участвует Секретная служба США.
Что вызвало недовольство президента
Во вторник Трамп застрял на эскалаторе, когда приехал в штаб-квартиру ООН. Позднее он упомянул об инциденте с трибуны Генассамблеи.
Источник в организации сообщал РИА Новости, что внезапная остановка эскалатора при подъеме возникла из-за того, что кто-то случайно привел в действие предохранительный механизм. В офисе генсека эту версию подтвердили, отметив, что виновником инцидента мог быть оператор из американской делегации.
Также во время выступления Трампа не сразу заработал телесуфлер.
В-третьих, он указал на проблемы со звуком. Так, утверждает Трамп, в зале его речь можно было услышать только тем, у кого были наушники с переводом.