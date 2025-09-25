Рейтинг@Mail.ru
Трамп потребовал от генсека ООН расследовать "саботаж" на Генассамблее
00:55 25.09.2025 (обновлено: 02:50 25.09.2025)
Трамп потребовал от генсека ООН расследовать "саботаж" на Генассамблее
Трамп потребовал от генсека ООН расследовать "саботаж" на Генассамблее - РИА Новости, 25.09.2025
Трамп потребовал от генсека ООН расследовать "саботаж" на Генассамблее
Президент США Дональд Трамп направляет письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу c требованием расследования инцидентов во время его визита на Генассамблею,... РИА Новости, 25.09.2025
ООН, 25 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп направляет письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу c требованием расследования инцидентов во время его визита на Генассамблею, говорится в соцсети Truth Social политика."Это не было совпадением — это был тройной саботаж в ООН. Им должно быть стыдно. Я направляю копию этого письма генеральному секретарю и требую немедленного расследования", — написал Трамп.Хозяин Белого дома добавил, что в этом процессе участвует Секретная служба США.Что вызвало недовольство президентаВо вторник Трамп застрял на эскалаторе, когда приехал в штаб-квартиру ООН. Позднее он упомянул об инциденте с трибуны Генассамблеи.Источник в организации сообщал РИА Новости, что внезапная остановка эскалатора при подъеме возникла из-за того, что кто-то случайно привел в действие предохранительный механизм. В офисе генсека эту версию подтвердили, отметив, что виновником инцидента мог быть оператор из американской делегации.Также во время выступления Трампа не сразу заработал телесуфлер.В-третьих, он указал на проблемы со звуком. Так, утверждает Трамп, в зале его речь можно было услышать только тем, у кого были наушники с переводом.
Трамп потребовал от генсека ООН расследовать "саботаж" на Генассамблее

Трамп потребует расследования якобы саботажа во время его визита на ГА ООН

ООН, 25 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп направляет письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу c требованием расследования инцидентов во время его визита на Генассамблею, говорится в соцсети Truth Social политика.
"Это не было совпадением — это был тройной саботаж в ООН. Им должно быть стыдно. Я направляю копию этого письма генеральному секретарю и требую немедленного расследования", — написал Трамп.
Хозяин Белого дома добавил, что в этом процессе участвует Секретная служба США.

Что вызвало недовольство президента

Во вторник Трамп застрял на эскалаторе, когда приехал в штаб-квартиру ООН. Позднее он упомянул об инциденте с трибуны Генассамблеи.
Источник в организации сообщал РИА Новости, что внезапная остановка эскалатора при подъеме возникла из-за того, что кто-то случайно привел в действие предохранительный механизм. В офисе генсека эту версию подтвердили, отметив, что виновником инцидента мог быть оператор из американской делегации.
Также во время выступления Трампа не сразу заработал телесуфлер.
В-третьих, он указал на проблемы со звуком. Так, утверждает Трамп, в зале его речь можно было услышать только тем, у кого были наушники с переводом.
