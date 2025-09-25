В Приморье задержали авто с частями туши краснокнижного амурского тигра

https://ria.ru/20250925/tigr-2044192348.html
Полиция на юге Приморья остановила автомобиль, в багажнике которого были части туши краснокнижного амурского тигра, возбуждено дело, сообщает краевая... РИА Новости, 25.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 25 сен – РИА Новости. Полиция на юге Приморья остановила автомобиль, в багажнике которого были части туши краснокнижного амурского тигра, возбуждено дело, сообщает краевая прокуратура. "Установлено, что 24 сентября 2025 года на автодороге "Раздольное-Хасан" сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль, в багажнике которого обнаружены части тела животного, предварительно идентифицированные как части тела тигра", - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ". Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
