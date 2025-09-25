Рейтинг@Mail.ru
В России разработали новый тест для диагностики цитомегаловирусной инфекции
09:45 25.09.2025 (обновлено: 14:47 25.09.2025)
В России разработали новый тест для диагностики цитомегаловирусной инфекции
Роспотребнадзор разработал новый количественный тест для диагностики цитомегаловирусной инфекции, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Роспотребнадзор разработал новый количественный тест для диагностики цитомегаловирусной инфекции, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. "Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новый набор реагентов для диагностики цитомегаловирусной инфекции, известной также как вирус герпеса пятого типа. Это количественный тест, который позволяет не только определить наличие вируса, но и измерить его уровень в организме", — говорится в релизе. Цитомегаловирус широко распространен и может представлять опасность для людей с ослабленным иммунитетом, у которых вызывает серьезные осложнения. По данным Всемирной организации здравоохранения, герпесвирусами инфицировано около 90 процентов населения. "Новизна разработки заключается в том, что, в отличие от стандартного ПЦР-теста, который лишь указывает на наличие или отсутствие инфекции, количественный тест помогает оценить вирусную нагрузку. Это имеет значение для врачей, поскольку помогает предсказать возможные последствия для здоровья пациента", — добавили в Роспотребнадзоре. Разработка теста велась в рамках федерального проекта "Санитарный щит страны — безопасность для здоровья".
В России разработали новый тест для диагностики цитомегаловирусной инфекции

Роспотребнадзор разработал новый количественный тест для диагностики герпеса

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Роспотребнадзор разработал новый количественный тест для диагностики цитомегаловирусной инфекции, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новый набор реагентов для диагностики цитомегаловирусной инфекции, известной также как вирус герпеса пятого типа. Это количественный тест, который позволяет не только определить наличие вируса, но и измерить его уровень в организме", — говорится в релизе.
Цитомегаловирус широко распространен и может представлять опасность для людей с ослабленным иммунитетом, у которых вызывает серьезные осложнения. По данным Всемирной организации здравоохранения, герпесвирусами инфицировано около 90 процентов населения.
"Новизна разработки заключается в том, что, в отличие от стандартного ПЦР-теста, который лишь указывает на наличие или отсутствие инфекции, количественный тест помогает оценить вирусную нагрузку. Это имеет значение для врачей, поскольку помогает предсказать возможные последствия для здоровья пациента", — добавили в Роспотребнадзоре.
Разработка теста велась в рамках федерального проекта "Санитарный щит страны — безопасность для здоровья".
