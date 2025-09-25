https://ria.ru/20250925/tehnologii-2044407440.html

Атомные технологии можно отнести к чистой энергии, считает Путин

Атомные технологии можно отнести к чистой энергии, считает Путин - РИА Новости, 25.09.2025

Атомные технологии можно отнести к чистой энергии, считает Путин

Абсолютно чистой энергии сейчас нет, но атомные технологии можно к ней отнести, уверен президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2025

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Абсолютно чистой энергии сейчас нет, но атомные технологии можно к ней отнести, уверен президент России Владимир Путин. "Большой спор шел по поводу того, можно ли атомные технологии отнести к чистой энергии. Ну конечно можно. Сейчас, по-моему, эта дискуссия закончилась", - сказал Путин в рамках международного форума "Мировая атомная неделя". В этом контексте глава государства упомянул о видах возобновляемой энергии. "Даже самые, на первый взгляд, чистые виды энергии, такие как энергия ветра, солнечная энергия, они связаны с чем? Связаны с накопителями, связаны с батареями, накопителями энергии, а что делать с этими батареями? Нет абсолютно, стопроцентно, прозрачно чистой энергии, но вот атомная - одна из них, безусловно", - добавил Путин. Российский лидер отметил, что технологии в этой сфере развиваются, появляются, в том числе, новые технологии замкнутого цикла. Они, условно говоря, ведут к бесконечному использованию имеющихся ресурсов с колоссальной отдачей и минимальным влиянием на окружающую среду, уточнил Путин. "Это, безусловно, технологии будущего, а будущее - за молодыми учеными, за молодыми исследователями, за молодыми инженерами, специалистами", - подчеркнул президент. Международный форум "Мировая атомная неделя" (World Atomic Week), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с четверга по воскресенье в Москве.

