Молдавский народ не видит в России врага, заявила Таубер

КИШИНЕВ, 25 сен - РИА Новости. Народ Молдавии не собирается воевать и не видит в России врага, вопреки ожиданиям ЕС и президента республики Майи Санду, заявила в интервью РИА Новости депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях. "Опросы показывают, что в Молдове никто не собирается воевать и, что очень важно и неприятно для Майи Санду и для европейцев, никто не видит в России врага. Россия - это друг, Россия - это партнёр, Россия - это братский народ. И даже если они пытаются искусственно из России сделать то, чего нет, наши люди в это не верят. Нас связывают традиции, нас связывает общее прошлое и однозначно общее будущее", - заявила Таубер. Депутат отметила поддержку Россией Молдавии, которая также оказывается и тем, на кого сейчас оказывают давление молдавские власти за инакомыслие. "Мы благодарны Российской Федерации, которая оказала большую поддержку, и мы чувствуем ежедневно то, что с их стороны мы можем рассчитывать на данную поддержку. Очень много высказываний, очень много действий, максимально направленных на поддержку оппозиции и тех, кто сегодня репрессируем в Молдове", - подчеркнула она. Западные страны и нынешние молдавские власти во главе с президентом республики Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулирования антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце 2024 года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны. Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.

