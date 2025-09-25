https://ria.ru/20250925/tauber-2044194450.html

Марина Таубер: Европа принесла Молдавии нищету, коррупцию и репрессии

Депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер за десять лет в молдавской политике ощутила на себе все виды лишений, которые могут обрушиться в случае борьбы властей с оппозицией и любым инакомыслием: обыски, задержания, аресты, заключение в СИЗО. Накануне парламентских выборов, которые пройдут 28 сентября, давление на несогласных с действующим режимом усилилось. Марина Таубер рассказала в интервью РИА Новости, насколько высок градус протестного настроения в Молдавии и когда закончится правление президента Майи Санду.— Вы неоднократно заявляли о том, что правящий в Молдавии режим развернул масштабные репрессии против оппозиции и в первую очередь против политического блока "Победа". Как вы оцениваете действия президента Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС)? Это политическая зачистка или просто страх перед реальной оппозицией?— Это и политическая зачистка, но в первую очередь это именно дикий, животный страх Майи Санду и ПДС перед блоком "Победа" — силой, которой руководит Илан Шор, человек, который вошел в политику десять лет назад и за это время доказал, что политика может быть другой. ПДС и Санду прекрасно понимают, что именно команда Илона Шора и наш политический блок — это самый серьезный конкурент на парламентских выборах 28 сентября. Именно поэтому нас не допустили к выборам и пытаются всеми силами, в том числе и сегодня, и каждый день, давить на людей, разрушать их морально и физически, арестовывая их, обыскивая и постоянно держа в страхе. Но нас это только делает крепче, только делает сильнее. И всем прекрасно понятно, что блок "Победа", несмотря на то, что не участвует напрямую в выборах, является решающей силой, которая просто сметет эту власть.Мы сделаем все возможное, чтобы после 28 сентября ПДС и Майи Санду больше в нашей стране не было. Потому что это главное зло для нашей страны, для наших сограждан. И я уверена, что осталось всего лишь несколько дней до того момента, как у Молдавии начнется новая история.— Вы находитесь под следствием по уголовному делу о финансировании политической партии "Шор" и вмешательстве в правосудие, в том числе из-за участия в прошлом году в митинге в поддержку лидера блока "Победа" Илана Шора. Вы не раз говорили о том, что оно полностью сфабриковано правящим режимом и политически мотивировано. Наверняка у вас есть доказательства этого. И как уголовное преследование повлияло на вашу политическую и общественную деятельность?— Во-первых, не я должна доказывать свою невиновность, а следствие должно доказывать мою вину. Если сказать в общих чертах, нет ни одного доказательства в уголовном деле по финансированию партии, а также по якобы вмешательству в юстицию, которое бы показывало, что я в чем-то нарушила закон. Не было свидетелей, которые могли бы это доказать, не было фактов преступления, об этом говорят адвокаты, эксперты. И в принципе всем понятно, что это такое же политическое дело, как и дела против наших других коллег, которые представляют самую сильную оппозицию и которые представляют для Майи Санду реальную конкуренцию. Если бы были хоть какие-то доказательства, мы все прекрасно понимаем, что ход дела был бы другой. Но уже есть ряд других уголовных дел, фигурантом которых, как я слышу, знаю, я являюсь, и поэтому, понятное дело, власти мы просто мешаем, и в их руках сегодня прокуратура и суды, и это как дубинка, которую они используют против инакомыслящих, против тех, кто не разделяет их интересы сделать из Молдавии европейскую колонию.По поводу моего уголовного дела можно очень много говорить, и мы не раз вместе с адвокатами представляли точку зрения на пресс-конференциях. Но в чем было мое вмешательство? В том, что я не согласна с тем, что делают судьи, в том, что я пришла вместе с людьми, которые поддерживают Илона Мироновича Шора, на заседание суда, и мы говорили о том, что суд должен быть беспристрастным, справедливым, не подчиняться политическим интересам? То есть решение было в любом случае вынесено. Как наша позиция этому помешала, так до сих пор никому и непонятно. Но уголовное дело завели.То же самое касается и нелегального финансирования партии. Все то, что делала партия "Шор", делалось абсолютно легально, законно, и это доказывают те отчеты, которые мы сдавали. А все остальное — это беллетристика, которая описана в 65 томах, причем фантазер и автор всего этого детектива, конечно, не очень хороший. И понятное дело, что как только падет нынешний режим, профессиональные прокуроры и судьи, которым важно и дорого их имя, будут пересматривать все эти дела. Потому что в принципе никакой критики не выдерживает то, что они сейчас делают.— Блок "Победа" не раз при той или иной ситуации давления со стороны властей обращался за поддержкой к международным партнерам — России, Турции, ЕС, правозащитным организациям, дипломатическим миссиям? Есть ли отклик? Как вы оцениваете реакцию европейских структур на действия властей Молдавии в отношении оппозиции?— В первую очередь мы благодарны Российской Федерации, которая оказала большую поддержку, и мы чувствуем ежедневно то, что с их стороны мы можем рассчитывать на данную поддержку. Очень много высказываний, очень много действий, максимально направленных на поддержку оппозиции и тех, кто сегодня репрессируем в Молдове.Есть высказывания и влиятельных представителей Турции, а вот со стороны Европейского союза, конечно же, полное молчание, полное игнорирование, нарушение прав человека и, в принципе, попирание всех тех ценностей, которые они провозглашали как самые важные, — верховенства закона, права выбирать, права на свободное волеизъявление, права на свободный выбор, права на свободу выражения своих мыслей. И все это то, о чем нам красиво рассказывала Европа. Но сегодня в нашей стране этого не происходит, и в первую очередь именно европейцы этому способствуют.— Блок "Победа", несмотря на запрет участия в предстоящих парламентских выборах и гонения, активно проводит протесты по всей стране. Как вы думаете, насколько они эффективны в данной ситуации, могут ли они перерасти в более масштабные акции? Насколько широкая сегодня поддержка блока "Победа" среди населения?— Градус протестного движения очень высокий. Протесты будут проходить и дальше, пока данная власть не уйдет. Но мы верим, что это произойдет буквально через несколько дней, сразу же после выборов 28 сентября. Поддержка блока "Победа" растет несмотря на то, что нас не допускают к выборам уже который раз.Наши рейтинги становятся все выше и выше, но я бы, честно говоря, больше ставила акцент не на рейтинги и не на опросы, а на том, что люди в первую очередь любят нашего лидера Илана Шора и всю нашу команду и видят в нас ту надежду и то конкретное будущее для нашей страны. Потому что, если говорить про все годы независимости Республики Молдова, нет ни одного политика, который сделал бы больше, чем Илан Шор для нашей страны. И наша сила смогла реализовать просто беспрецедентные инфраструктурные и социальные проекты, которые поменяли уже сегодня, здесь и сейчас, жизнь наших граждан к лучшему.— В заключении пребывает сейчас глава Гагаузии Евгения Гуцул. Как это сказалось на ситуации в самой автономии и взаимоотношениях между Кишиневом и Комратом?— Естественно, люди не принимают такое решение от центральных властей, а это именно решение центральных властей, а не решение прокуроров или судей. И это то, что продиктовала им лично Майя Санду. Несмотря на это, консолидация общества и всей Гагаузии вокруг Евгении Александровны Гуцул становится все только больше и больше. Даже, может быть, те, которые изначально не были, скажем так, избирателями Евгении Гуцул, сейчас приходят к той мысли, что это именно тот человек, который представляет и сможет эффективно представлять интересы Гагаузии.Более того, людям очень не нравится, что любой, кто заявляет иное, чем хочет власть, становится сразу врагом народа. Конечно же, и фактор того, что Евгению Гуцул очень любят в Гагаузии. За несколько лет своего правления она смогла доказать, что действительно предана идее Гагаузской автономии и всему тому, что важно именно гагаузам. И, конечно же, нет абсолютно ни одного человека в нашей стране, который бы не сочувствовал ситуации мамы двух несовершеннолетних детей, молодой девушки, над которой просто издеваются. Поэтому все, что хотела Майя Санду, она не получила. Она получила обратный эффект, когда люди только сплачиваются вокруг Евгении Гуцул и вокруг данной проблемы, которая уже переросла все-таки в проблему мирового масштаба, потому что заключена под стражу на реальный срок в семь лет глава Гагаузской автономии. Это нонсенс, это мировой прецедент, и я уверена, что он войдет в историю, а те люди, которые стояли за данным беспределом, обязательно ответят. Мы с нашей стороны можем, конечно же, только пожелать Евгении Александровне сил, терпения. Мы понимаем, что это очень сложно, но ее боготворит вся Гагаузия, все надеются и знают, что она выдержит, имея очень сильный и крепкий характер.Это однозначно скоро все закончится. Власть, в том числе и в прошлое воскресенье, получила пощечину. Честно говоря, не знаю, о чем думала Санду, когда на Межэтническом фестивале в Кишиневе подошла на Гагаузское подворье, когда ей, в принципе, в открытую женщины из Гагаузии задали вопросы по поводу низкой пенсии, по поводу штрафа, по поводу того, как им выживать. Ну и она, как обычно, произнесла заученные фразы про коррупцию, про дестабилизацию и так далее. Но люди же ждут абсолютно другого, они ждут решения их проблем. И сегодня решение проблем может обеспечить нашему народу только команда Илана Шора. Говоря о Гагаузии, в частности, — Евгения Гуцул. Я уверена, что эта несправедливость скоро закончится, и Евгения Александровна вернется домой к своей семье и, конечно же, на работу, где ее очень ждут жители Гагаузии.— Сейчас нередко говорят о том, что происходящее в Гагаузии также отдаляет приднестровское урегулирование. Как вы оцениваете текущую стадию переговорного процесса, каким вам видится решение вопроса по Приднестровью?— Мы не один раз уже заявляли, что решения должны приниматься только в диалоге и в общении с гражданами, потому что их мнения, их позиции важны. Поэтому с нашей стороны мы будем всегда делать все возможное, чтобы видение и мнение, которые есть у людей, проживающих в Приднестровье, учитывались для решения данной ситуации.— Возвращаясь к началу истории независимости Молдавии, на ваш взгляд, может ли ситуация в Приднестровье и Гагаузии быть доведена до откровенно конфликтной, как в 90-х годах?— Вы знаете, я, наверное, сейчас ограничу себя в каких-то комментариях, потому что это очень деликатная тема. Мы никогда не спекулируем на конфликтных вопросах, потому что понимаем, что в первую очередь за любым конфликтом стоят человеческие жизни и судьбы. Мы уверены, что 28 сентября люди выберут другие силы, и режим Майи Санду падет. После мы сможем урегулировать все проблемы, которые сегодня существуют, абсолютно мирным путем, путем диалога и, как я уже сказала, путем учитывания интересов и пожеланий всех граждан, которые живут на территории Республики Молдова.— Как вы оцениваете нынешний прозападный вектор политики президента Майи Санду? Как вы считаете, удалось ли Западу отвернуть Молдавию от России?— Евроглобализм — это не то, что нужно Молдове. Мы сейчас не говорим о том, какой геополитический вектор хороший, а какой — плохой. Мы говорим с точки зрения интересов Молдавии. Так вот, в интересах Молдавии — дружба и стратегическое партнерство по ряду направлений с Российской Федерацией и со странами Евразийского союза. То, что является одним из основных пунктов программы политического блока "Победа" и команды Илана Шора. Мы будем на этом настаивать, и самое главное, что мы настаиваем на этом, основываясь не на нашем мнении, а на том, что говорят нам граждане. Европа принесла нам нищету, поднятие тарифов и налогов, закрытие школ, больниц, коррупцию, полный хаос и беспредел в юстиции, репрессии, гонения, а также то, что Молдова превратилась в полицейское государство. Поэтому в принципе мы не можем сейчас сказать, какие у Европы были планы много лет назад на Молдавию, но сейчас — это однозначное желание подчинить страну своим интересам. Нас представляют как пушечное мясо, и больше чем использования территории Республики Молдова и силы, в том числе и рабочей, наших граждан Европа для себя ничего не видит. Иначе бы они так себя не вели.Я очень извиняюсь, что так выражусь, но все-таки скажу, потому что уже чаша терпения переполнена. Они по-свински относятся к нашим гражданам, они просто над ними издеваются. Посмотрите, они видят, что пенсионеров, людей с ограниченными возможностями штрафуют, арестовывают, обыскивают. Прекрасно знают, что это делается просто по политической указке. Ни одной меры, ни одного высказывания. Они видят, как издеваются над Евгенией Гуцул, над другими, давайте возьмем в первую очередь женщин, которые представляют оппозицию, которые закрыты в тюрьме. Ни одного с их стороны вопроса к действующей власти. Они четко понимают, что сегодня уничтожают оппозицию, снимают с выборов, независимым СМИ закрывают рот — и также никак на это не реагируют.Почему? Потому что их Молдова интересует как плацдарм. Вот они ее, в принципе, захватили, сейчас они хотят переподтвердиться в своем управлении, а Майя Санду послушно выполняет абсолютно все их указания, и дальше, как мы не один раз уже заявляли, Молдова просто исчезнет с карты мира. Это будет европейская колония, румынская колония, они сами там себе придумают, как это будет происходить, но их не интересует суверенное, независимое государство Молдова, которое может развиваться само по себе, естественно, имея именно сильных партнеров. И когда нам говорят про Европу, я задаю вопрос: а что мы можем взять у Европы сегодня полезного для Молдовы? Нет ни рынков сбыта, Европа нам ничем помочь не может, потому что сама в полном крахе, в полном кризисе. Но, с другой стороны, мы видим, как развивается Российская Федерация и понимаем прекрасно, что сотрудничество в сфере газа, в сфере сельского хозяйства, что экономическое развитие, экономические совместные проекты, торговля и так далее — это все нам интересно с большим рынком, а не тем рынком, который, в принципе, разрушился.Эксперты заявляют о том, что в ближайшее время Евросоюза вообще может и не быть. А нам Санду и ПДС, видимо, думая, что мы дурачки, рассказывают, что это очень выгодно и интересно. Да, ей лично, для ее кармана это выгодно и интересно. И еще там парочке из руководства ПДС. Но стране нужно срочно отказаться от этого вектора. И, что самое важное, граждане поддержали все наши слова в прошлом году на референдуме евроинтеграции, который де-факто был выигран, если бы не все эти фальсификации. Но даже при фальсификации, при шантаже, при админресурсе им удалось набрать разницу между "да" и "нет" всего лишь в чуть больше десяти тысяч голосов в пользу евроинтеграции. И это, кстати, должно быть для всех нас вот тем ярким маяком, что победить их, несмотря на весь админресурс, можно. Для этого, и что я призываю сделать наших граждан, нужно выйти 28 сентября и голосовать против Санду и против ПДС. Очень важно не оставаться дома, очень важно не подарить свой голос и не дать его украсть.— Как вы относитесь к тому, что Европейский союз намерен предоставить Молдавии новый пакет военной поддержки, который включает системы противовоздушной обороны? И в целом к тому, что власти стремятся усилить обороноспособность республики за счет закупки радаров и прочей техники?— Нам это не нужно, мы нейтральная страна. Такими действиями нарушается наша конституция. Мы не один раз говорили, что данные средства должны тратиться на здравоохранение, на образование, на социальную сферу. А вот это вот все вооружение и агрессия, которая транслируется со стороны Майи Санду и власти ПДС, она естественно служит и определенной провокацией в адрес Российской Федерации.То есть мы прекрасно понимаем, что такие действия могут, не дай бог, привести к тому, что Молдова станет Украиной номер два. Мы категорически против вооружения и всех этих закупок, потому что стране они не нужны. Опросы показывают, что в Молдове никто не собирается воевать и, что очень важно и неприятно для Санду и для европейцев, никто не видит в России врага.Россия — это друг, Россия — это партнер, Россия — это братский народ. И даже если они пытаются искусственно из России сделать то, чего нет, наши люди в это не верят. Нас связывают традиции, нас связывают общее прошлое и, однозначно, общее будущее.— Резюмируя нашу беседу, каким вы видите путь выхода из политического кризиса в Молдавии?— Самый главный путь — это 28 сентября. Все выходят на выборы и голосуют против ПДС и Майи Санду. Этот режим уходит, и начинается новый вектор, новая история, новая глава в развитии Молдовы. Без узурпаторов, без тоталитарного режима в стране, где в первую очередь учитываются интересы гражданина.Мы уверены, что в любой ситуации команда Илана Шора и блок "Победа" будут продолжать все наши проекты, все наши начинания. Естественно, это может быть эффективным только тогда, когда тебе дают возможность. Потому что нам препятствовали в том, чтобы мы занимались инфраструктурными проектами. Например, ряд последних задержаний связан именно с людьми, которые занимались или помогали заниматься реализацией инфраструктурных и социальных проектов. То есть государство ничего не делает для развития той или иной сферы, для помощи граждан. Берет на себя это оппозиционный политик Шор; и его, и его людей репрессируют со всех точек зрения, только чтобы эти проекты не могли реализовываться. При этом страна экономически, извините тоже за такое выражение, просто под плинтусом: пенсии мизерные, зарплаты мизерные. Идет опять зима, и возникает проблема с газом. И, кстати, очень важно учитывать 28 сентября при голосовании и эту проблему. Я не хочу говорить много на эту тему, потому что это очень щепетильный вопрос, но люди должны понимать, что голосовать нужно в своих интересах, а не потому, что кто-то откуда-то позвонил и сказал таким образом проголосовать. И здесь вопрос не цен на газ, а вопрос того, что Санду сама разрушает постоянно нормальный, адекватный, эффективный диалог с Российской Федерацией. И это действительно преступление против своих граждан, потому что есть разные прецеденты в разных странах, где президенты, премьер-министры, руководство стран находят возможности диалога с Россией вне зависимости от той политики, которую они видят как геополитический вектор, но в интересах своих граждан.— И последний вопрос, который нельзя не задать. В Молдавии уже не первый год идет зачистка информационного поля: закрываются телеканалы, блокируются оппозиционные сайты. Как вы к этому относитесь и как вы считаете, возможно ли в нынешней Молдавии донести иное мнение, могут ли жители Молдавии получить позиции разных сторон?— Очень сложно, как вы правильно сказали, потому что более 15 телеканалов закрыты, закрываются порталы, закрываются даже Telegram-каналы, нет возможности для свободного общения. Люди уже, мне кажется, и на кухне скоро шепотом будут говорить.Но, как мы тоже не один раз говорили, это постоянная территориальная работа, общение с нашими жителями, доведение реальной информации, а не той пропаганды, которая пытается через провластные СМИ донести до людей власть, и постоянная коммуникация. Да, она максимально осложнена, но тем не менее, если мы хотим, чтобы ситуация поменялась, именно сейчас мы должны быть как никогда активными в общении на самые важные и глобальные темы для нашего государства.

