В Таиланде задержали россиянина, организовавшего нелегальный бизнес

ДЖАКАРТА, 25 сен - РИА Новости. Полиция Таиланда задержала на острове Ко-Пханган 30-летнего гражданина России за организацию нелегального бизнеса по сдаче в аренду мотоциклов иностранным туристам, сообщает издание Khaosod English. По данным полиции, мужчина по имени Тимофей предлагал услуги проката через мессенджер - преимущественно израильским туристам. Стоимость аренды составляла 400 бат в день (около 11 долларов). Для маскировки он оставлял технику в разных местах и передавая клиентам GPS-координаты. При этом в Таиланде мужчина находился по туристической визе. "Тимофей признался, что управлял незаконным прокатным бизнесом более шести месяцев, зарабатывая до 150 000 бат (4670 долларов США) ежемесячно, что в общей сложности составило более 900 тысяч бат (28 тысяч долларов США)", - пишет издание. При задержании у россиянина изъяли 10 мотоциклов, часть которых была переоборудована в четырёхколёсные, чтобы ими было проще управлять. Задержанный доставлен в полицейский участок Ко-Пханган для предъявления обвинений в незаконном ведении бизнеса и работе без разрешения.

