Минобороны отчиталось об успехах ВС России в 2025 году
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:38 25.09.2025 (обновлено: 16:07 25.09.2025)
Минобороны отчиталось об успехах ВС России в 2025 году
Российские войска в этом году взяли 205 населенных пунктов в зоне СВО, сообщило Минобороны.
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российские войска в этом году взяли 205 населенных пунктов в зоне СВО, сообщило Минобороны.&quot;Подразделения группировок войск Вооруженных сил России решительными действиями в период с 1 января по 25 сентября освободили более 4714 квадратных километров&quot;, — говорится в сводке.Под контроль армии перешли:Как докладывал в конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, войска контролируют 99,7% территории ЛНР, 79% — ДНР, 74% — Запорожской области, 76% — Херсонской. По его словам, армия продолжает безостановочное наступление практически по всей линии соприкосновения.
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
безопасность, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия

Минобороны отчиталось об успехах ВС России в 2025 году

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка"
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета САУ 2С7М "Малка". Архивное фото
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российские войска в этом году взяли 205 населенных пунктов в зоне СВО, сообщило Минобороны.
«

"Подразделения группировок войск Вооруженных сил России решительными действиями в период с 1 января по 25 сентября освободили более 4714 квадратных километров", — говорится в сводке.

Под контроль армии перешли:
  • в ДНР — свыше 3308 квадратных километров;
  • в ЛНР — более 205;
  • в Запорожской области — свыше 261;
  • в Харьковской — более 542;
  • в Сумской — свыше 223;
  • в Днепропетровской — более 175.
Как докладывал в конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, войска контролируют 99,7% территории ЛНР, 79% — ДНР, 74% — Запорожской области, 76% — Херсонской. По его словам, армия продолжает безостановочное наступление практически по всей линии соприкосновения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
