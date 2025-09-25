https://ria.ru/20250925/svo-2044314392.html

Минобороны отчиталось об успехах ВС России в 2025 году

Минобороны отчиталось об успехах ВС России в 2025 году - РИА Новости, 25.09.2025

Минобороны отчиталось об успехах ВС России в 2025 году

Российские войска в этом году взяли 205 населенных пунктов в зоне СВО, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T15:38:00+03:00

2025-09-25T15:38:00+03:00

2025-09-25T16:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041496444_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_ce2ec8e53acdefa86d84b9235678b60b.jpg

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российские войска в этом году взяли 205 населенных пунктов в зоне СВО, сообщило Минобороны."Подразделения группировок войск Вооруженных сил России решительными действиями в период с 1 января по 25 сентября освободили более 4714 квадратных километров", — говорится в сводке.Под контроль армии перешли:Как докладывал в конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, войска контролируют 99,7% территории ЛНР, 79% — ДНР, 74% — Запорожской области, 76% — Херсонской. По его словам, армия продолжает безостановочное наступление практически по всей линии соприкосновения.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия