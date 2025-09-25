https://ria.ru/20250925/svo-2044314392.html
Минобороны отчиталось об успехах ВС России в 2025 году
Минобороны отчиталось об успехах ВС России в 2025 году
Российские войска в этом году взяли 205 населенных пунктов в зоне СВО, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российские войска в этом году взяли 205 населенных пунктов в зоне СВО, сообщило Минобороны."Подразделения группировок войск Вооруженных сил России решительными действиями в период с 1 января по 25 сентября освободили более 4714 квадратных километров", — говорится в сводке.Под контроль армии перешли:Как докладывал в конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, войска контролируют 99,7% территории ЛНР, 79% — ДНР, 74% — Запорожской области, 76% — Херсонской. По его словам, армия продолжает безостановочное наступление практически по всей линии соприкосновения.
