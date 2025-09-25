Рейтинг@Mail.ru
ВС России завершают освобождение Кировска в ДНР - РИА Новости, 25.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 25.09.2025 (обновлено: 12:52 25.09.2025)
ВС России завершают освобождение Кировска в ДНР
2025-09-25T12:27:00+03:00
2025-09-25T12:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
кировск
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российские штурмовики проводят зачистку города Кировск в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Завершается освобождение населенного пункта Кировск Донецкой Народной Республики, российские штурмовые подразделения проводят зачистку города", — говорится в сводке.За минувшие сутки бойцы "Запада" нанесли поражение трем механизированным и штурмовой бригадам ВСУ, бригаде теробороны и бригаде Нацгвардии Украины в районах сел Болдыревка, Колодезное, Петровка, Смородьковка, Староверовка в Харьковской области и поселка Ямполь в ДНР. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили:
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие в зоне СВО
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российские штурмовики проводят зачистку города Кировск в ДНР, сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Завершается освобождение населенного пункта Кировск Донецкой Народной Республики, российские штурмовые подразделения проводят зачистку города", — говорится в сводке.
За минувшие сутки бойцы "Запада" нанесли поражение трем механизированным и штурмовой бригадам ВСУ, бригаде теробороны и бригаде Нацгвардии Украины в районах сел Болдыревка, Колодезное, Петровка, Смородьковка, Староверовка в Харьковской области и поселка Ямполь в ДНР.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили:
  • около 220 солдат;
  • 13 автомобилей;
  • пять орудий полевой артиллерии;
  • восемь станций радиоэлектронной борьбы;
  • семь складов боеприпасов.
