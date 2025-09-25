https://ria.ru/20250925/svo-2044261312.html
ВС России завершают освобождение Кировска в ДНР
ВС России завершают освобождение Кировска в ДНР
ВС России завершают освобождение Кировска в ДНР
Российские штурмовики проводят зачистку города Кировск в ДНР, сообщили в Минобороны.
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российские штурмовики проводят зачистку города Кировск в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Завершается освобождение населенного пункта Кировск Донецкой Народной Республики, российские штурмовые подразделения проводят зачистку города", — говорится в сводке.За минувшие сутки бойцы "Запада" нанесли поражение трем механизированным и штурмовой бригадам ВСУ, бригаде теробороны и бригаде Нацгвардии Украины в районах сел Болдыревка, Колодезное, Петровка, Смородьковка, Староверовка в Харьковской области и поселка Ямполь в ДНР. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили:
ВС России завершают освобождение Кировска в ДНР
Российские военные проводят зачистку Кировска в ДНР