Художница Грант опровергла слухи о тайной свадьбе с Киану Ривзом
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Американская художница Александра Грант опровергла информацию о том, что тайно вышла замуж за канадского актера Киану Ривза этим летом. Ранее портал Radar Online со ссылкой на источники сообщал, что Ривз и Грант тайно поженились во время поездки в Европу летом. "Я делюсь этим здесь, чтобы поблагодарить всех за поздравления с нашей свадьбой. Но мы не женаты. Хорошие новости сейчас очень нужны, но это всё же фейк, так что будьте осторожны", - написала Грант в соцсети Instagram* (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Киану Чарльз Ривз - канадский актер, наиболее известный ролями в киносериях "Билл и Тед", "Матрица", "Джон Уик", а также в фильмах "Адвокат Дьявола", "Константин: Повелитель тьмы", "47 ронинов", "Сладкий ноябрь". В 2005 году Ривз получил звезду на голливудской Аллее славы, также является самым высокооплачиваемым актером в истории кинематографа по соотношению суммы разового гонорара к совокупной сумме заработка.* Принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.
