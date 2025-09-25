Рейтинг@Mail.ru
Художница Грант опровергла слухи о тайной свадьбе с Киану Ривзом - РИА Новости, 25.09.2025
17:57 25.09.2025 (обновлено: 18:11 25.09.2025)
Художница Грант опровергла слухи о тайной свадьбе с Киану Ривзом
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Американская художница Александра Грант опровергла информацию о том, что тайно вышла замуж за канадского актера Киану Ривза этим летом. Ранее портал Radar Online со ссылкой на источники сообщал, что Ривз и Грант тайно поженились во время поездки в Европу летом. "Я делюсь этим здесь, чтобы поблагодарить всех за поздравления с нашей свадьбой. Но мы не женаты. Хорошие новости сейчас очень нужны, но это всё же фейк, так что будьте осторожны", - написала Грант в соцсети Instagram* (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Киану Чарльз Ривз - канадский актер, наиболее известный ролями в киносериях "Билл и Тед", "Матрица", "Джон Уик", а также в фильмах "Адвокат Дьявола", "Константин: Повелитель тьмы", "47 ронинов", "Сладкий ноябрь". В 2005 году Ривз получил звезду на голливудской Аллее славы, также является самым высокооплачиваемым актером в истории кинематографа по соотношению суммы разового гонорара к совокупной сумме заработка.* Принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.
© Getty Images / Matt WinkelmeyerАлександра Грант и Киану Ривз
© Getty Images / Matt Winkelmeyer
Александра Грант и Киану Ривз. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Американская художница Александра Грант опровергла информацию о том, что тайно вышла замуж за канадского актера Киану Ривза этим летом.
Ранее портал Radar Online со ссылкой на источники сообщал, что Ривз и Грант тайно поженились во время поездки в Европу летом.
"Я делюсь этим здесь, чтобы поблагодарить всех за поздравления с нашей свадьбой. Но мы не женаты. Хорошие новости сейчас очень нужны, но это всё же фейк, так что будьте осторожны", - написала Грант в соцсети Instagram* (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Киану Чарльз Ривз - канадский актер, наиболее известный ролями в киносериях "Билл и Тед", "Матрица", "Джон Уик", а также в фильмах "Адвокат Дьявола", "Константин: Повелитель тьмы", "47 ронинов", "Сладкий ноябрь". В 2005 году Ривз получил звезду на голливудской Аллее славы, также является самым высокооплачиваемым актером в истории кинематографа по соотношению суммы разового гонорара к совокупной сумме заработка.
* Принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.
 
