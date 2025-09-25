Рейтинг@Mail.ru
"Эта рыба разрушает суставы". Врачи составили список опасных продуктов
19:20 25.09.2025
"Эта рыба разрушает суставы". Врачи составили список опасных продуктов
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Сначала мы не придаем значения боли, списывая неприятные ощущения на усталость или возраст. Но со временем утренняя скованность, хруст в коленях или тяжесть в пальцах становятся постоянными спутниками.Врачи все чаще подчеркивают: еда напрямую влияет на здоровье суставов. Одни продукты ускоряют воспаление, другие — помогают восстанавливаться.Как суставы реагируют на наш рационКак понять, почему одни продукты помогают, а другие калечат? Достаточно представить, что суставы — это своего рода амортизаторы. Они работают непрерывно, день за днем выдерживая вес тела и нагрузку от движений.Когда питание сбалансировано, организм получает достаточно железа, кальция, селена, витаминов и жирных кислот. Эти вещества укрепляют кости, способствуют выработке коллагена и защищают клетки от воспаления.Но если рацион основан на переработанных продуктах, сахаре и трансжирах, суставы лишаются необходимой поддержки. Они быстрее изнашиваются, воспаляются и теряют способность к регенерации.Враги на тарелкеГастроэнтеролог и гериатр Елена Павлова называет одними из главных разрушителей суставов копчености и продукты с избытком соли. Они провоцируют отеки и усиливают воспаление.Не менее коварен сахар: в больших количествах он делает связки и хрящи менее эластичными, лишая суставы гибкости.Особое внимание стоит уделить людям с подагрой. Пуриновые соединения, содержащиеся в бобовых, жирных бульонах, шашлыке и некоторых видах рыбы (сардины, шпроты, сельдь), приводят к накоплению мочевой кислоты. В результате суставы начинают страдать от болезненных отложений солей.Сюда же врачи относят и алкоголь, который разрушает клетки хряща. К тому же крепкие напитки обезвоживают организм, усугубляя ситуацию.Иногда под удар попадают даже "полезные" привычки. Так, невролог Иоланта Лялите в беседе с News.ru предупреждает: свежевыжатые соки, лишенные клетчатки, представляют собой концентрат быстрых углеводов. Они резко повышают уровень сахара в крови, что в долгосрочной перспективе негативно сказывается и на обмене веществ, и на суставах.Чего еще стоит избегатьПродукты с консервантами и усилителями вкуса перегружают организм солью. Газированные напитки вымывают кальций, а трансжиры из фастфуда разрушают сосуды и нарушают питание тканей.Даже такие привычные овощи, как щавель и редис, могут быть вредны при артритах: содержащаяся в них щавелевая кислота образует кристаллы солей, которые дополнительно травмируют суставы.Продукты, которые лечат изнутриМолочные продукты — главный источник кальция. Без него кости становятся хрупкими, а суставы уязвимыми. Если у человека непереносимость лактозы, на помощь приходят орехи и семена: миндаль, фундук, семечки тыквы.Жирная рыба — кладезь омега-3 — жирных кислот, которые снижают воспаление. Скумбрия, лосось, сельдь и семга укрепляют мембраны клеток и делают их более устойчивыми.Растительные масла, особенно льняное и оливковое, — отличный источник ненасыщенных жиров. Но их стоит использовать только в сыром виде. При нагревании полезные свойства исчезают.Квашеная капуста, знакомая каждому с детства, остается непревзойденным источником витамина С. Он помогает синтезировать коллаген и поддерживает хрящевую ткань.Субпродукты (печень, почки, сердце) часто недооценены, хотя содержат целый набор витаминов и микроэлементов. Холодец или заливное дают организму мукополисахариды, необходимые для образования синовиальной жидкости. А морская капуста и другие водоросли снабжают йодом, магнием и фосфором, сохраняя их даже после сушки.Тем не менее если боль в суставе возникла после травмы — дорога к травматологу. Если же дискомфорт появился без очевидной причины, стоит начать с терапевта или ревматолога. Но какой бы диагноз ни прозвучал, изменить питание человек может уже сегодня.
Рентгеновский снимок
Рентгеновский снимок
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Сначала мы не придаем значения боли, списывая неприятные ощущения на усталость или возраст. Но со временем утренняя скованность, хруст в коленях или тяжесть в пальцах становятся постоянными спутниками.
Врачи все чаще подчеркивают: еда напрямую влияет на здоровье суставов. Одни продукты ускоряют воспаление, другие — помогают восстанавливаться.

Как суставы реагируют на наш рацион

Как понять, почему одни продукты помогают, а другие калечат? Достаточно представить, что суставы — это своего рода амортизаторы. Они работают непрерывно, день за днем выдерживая вес тела и нагрузку от движений.
Массаж колена
Когда питание сбалансировано, организм получает достаточно железа, кальция, селена, витаминов и жирных кислот. Эти вещества укрепляют кости, способствуют выработке коллагена и защищают клетки от воспаления.
Но если рацион основан на переработанных продуктах, сахаре и трансжирах, суставы лишаются необходимой поддержки. Они быстрее изнашиваются, воспаляются и теряют способность к регенерации.

Враги на тарелке

Гастроэнтеролог и гериатр Елена Павлова называет одними из главных разрушителей суставов копчености и продукты с избытком соли. Они провоцируют отеки и усиливают воспаление.
Готовая пицца
Не менее коварен сахар: в больших количествах он делает связки и хрящи менее эластичными, лишая суставы гибкости.
Особое внимание стоит уделить людям с подагрой. Пуриновые соединения, содержащиеся в бобовых, жирных бульонах, шашлыке и некоторых видах рыбы (сардины, шпроты, сельдь), приводят к накоплению мочевой кислоты. В результате суставы начинают страдать от болезненных отложений солей.
Сюда же врачи относят и алкоголь, который разрушает клетки хряща. К тому же крепкие напитки обезвоживают организм, усугубляя ситуацию.
Иногда под удар попадают даже "полезные" привычки. Так, невролог Иоланта Лялите в беседе с News.ru предупреждает: свежевыжатые соки, лишенные клетчатки, представляют собой концентрат быстрых углеводов. Они резко повышают уровень сахара в крови, что в долгосрочной перспективе негативно сказывается и на обмене веществ, и на суставах.
Девушка со стаканом апельсинового сока
Чего еще стоит избегать

Продукты с консервантами и усилителями вкуса перегружают организм солью. Газированные напитки вымывают кальций, а трансжиры из фастфуда разрушают сосуды и нарушают питание тканей.
Даже такие привычные овощи, как щавель и редис, могут быть вредны при артритах: содержащаяся в них щавелевая кислота образует кристаллы солей, которые дополнительно травмируют суставы.
Сбор урожая редиса
Продукты, которые лечат изнутри

Молочные продукты — главный источник кальция. Без него кости становятся хрупкими, а суставы уязвимыми. Если у человека непереносимость лактозы, на помощь приходят орехи и семена: миндаль, фундук, семечки тыквы.
Жирная рыба — кладезь омега-3 — жирных кислот, которые снижают воспаление. Скумбрия, лосось, сельдь и семга укрепляют мембраны клеток и делают их более устойчивыми.
Растительные масла, особенно льняное и оливковое, — отличный источник ненасыщенных жиров. Но их стоит использовать только в сыром виде. При нагревании полезные свойства исчезают.
Оливковое масло
Квашеная капуста, знакомая каждому с детства, остается непревзойденным источником витамина С. Он помогает синтезировать коллаген и поддерживает хрящевую ткань.
Субпродукты (печень, почки, сердце) часто недооценены, хотя содержат целый набор витаминов и микроэлементов. Холодец или заливное дают организму мукополисахариды, необходимые для образования синовиальной жидкости. А морская капуста и другие водоросли снабжают йодом, магнием и фосфором, сохраняя их даже после сушки.
Приготовление мясного бульона
Тем не менее если боль в суставе возникла после травмы — дорога к травматологу. Если же дискомфорт появился без очевидной причины, стоит начать с терапевта или ревматолога. Но какой бы диагноз ни прозвучал, изменить питание человек может уже сегодня.
 
 
 
