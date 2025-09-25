В Сумах прогремел новый взрыв
В Сумах во время действия воздушной тревоги прогремел ещё один взрыв
© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные на Украине
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Новый взрыв прогремел в четверг в городе Сумы на севере Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Этот же телеканал ранее в четверг уже сообщал о нескольких взрывах в Сумах.
"В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
