https://ria.ru/20250925/sumy-2044307755.html

В Сумах прогремел новый взрыв

В Сумах прогремел новый взрыв - РИА Новости, 25.09.2025

В Сумах прогремел новый взрыв

Новый взрыв прогремел в четверг в городе Сумы на севере Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T15:19:00+03:00

2025-09-25T15:19:00+03:00

2025-09-25T15:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сумы

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959997_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_95ce457f57b852c601a891197114134d.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Новый взрыв прогремел в четверг в городе Сумы на севере Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Этот же телеканал ранее в четверг уже сообщал о нескольких взрывах в Сумах. "В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

сумы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, сумы, вооруженные силы украины