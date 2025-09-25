https://ria.ru/20250925/sumy-2044270934.html

В Сумах прогремел новый взрыв

Очередной взрыв прогремел в четверг в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 25.09.2025

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в четверг в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее в четверг этот же телеканал уже сообщал о нескольких взрывах в городе. "Еще один взрыв был слышен в Сумах", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Ольга Фомченкова

