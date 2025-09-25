Рейтинг@Mail.ru
10:18 25.09.2025
Взрыв в Суиндоне прогремел в типографской компании
в мире
великобритания
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Мощный взрыв в британском городе Суиндон произошел на объекте типографской компании ESP Smile, сообщает газета Bristol Post. "По имеющимся данным, взрыв произошел в типографской компании ESP Smile", - говорится в материале. Издание отмечает, что взрыв ощущался в расположенных рядом зданиях, он привел к отключению электричества в десятках домов, впоследствии электроснабжение удалось восстановить. Ранее телеканал Sky News сообщал, что британская полиция эвакуирует жителей города Суиндон после мощного взрыва в промзоне.
великобритания
в мире, великобритания
В мире, Великобритания
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Мощный взрыв в британском городе Суиндон произошел на объекте типографской компании ESP Smile, сообщает газета Bristol Post.
"По имеющимся данным, взрыв произошел в типографской компании ESP Smile", - говорится в материале.
Издание отмечает, что взрыв ощущался в расположенных рядом зданиях, он привел к отключению электричества в десятках домов, впоследствии электроснабжение удалось восстановить.
Ранее телеканал Sky News сообщал, что британская полиция эвакуирует жителей города Суиндон после мощного взрыва в промзоне.
В мире, Великобритания
 
 
