Взрыв в Суиндоне прогремел в типографской компании

Мощный взрыв в британском городе Суиндон произошел на объекте типографской компании ESP Smile, сообщает газета Bristol Post.

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Мощный взрыв в британском городе Суиндон произошел на объекте типографской компании ESP Smile, сообщает газета Bristol Post. "По имеющимся данным, взрыв произошел в типографской компании ESP Smile", - говорится в материале. Издание отмечает, что взрыв ощущался в расположенных рядом зданиях, он привел к отключению электричества в десятках домов, впоследствии электроснабжение удалось восстановить. Ранее телеканал Sky News сообщал, что британская полиция эвакуирует жителей города Суиндон после мощного взрыва в промзоне.

Последствия мощного взрыва в промышленном районе британского Суиндона В британском Суиндоне в промышленном районе произошел мощный взрыв, местная полиция проводит эвакуацию, сообщает Sky News. 2025-09-25T10:18 true PT0M18S

