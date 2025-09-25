https://ria.ru/20250925/sud-2044380868.html

Адвокат объяснил, почему суд не принял иск к Пугачевой

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв рассказал РИА Новости, что Савеловский суд Москвы оставил без движения его иск к певице Алле Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей из-за того, что якобы он не указал адрес ответчика в заявлении. "Несмотря на то, что в шапке искового заявления я указал, что прошу суд запросить данные адреса ответчика, мне пришло определение Савеловского районного суда Москвы, в котором указывается, что я должен был это запросить, я так и сделал, суд дал месяц на устранение так называемых несуществующих нарушений", - рассказал собеседник агентства. В среду РИА Новости сообщили в суде, что исковое заявление Трещёва оставлено без движения. Интервью Пугачевой вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой*" (Катерина Гордеева* признана иноагентом в РФ). Трещёв подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, воспринял слова певицы "на свой счёт". В исковом заявлении на 1,5 миллиарда рублей он указывал, что певица в интервью порочит честь президента, оскорбляет армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Себе он намерен оставить 1 рубль, а остальное перечислить в доход федерального бюджета — на нужды ветеранов. Ранее Трещёв сообщал РИА Новости, что попросил Генпрокуратуру и СК проверить высказывания Пугачевой на оправдание терроризма, экстремизм и фейки про ВС РФ.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

