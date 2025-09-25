https://ria.ru/20250925/sud-2044290542.html

В Челябинске суд продлил домашний арест и. о. ректора университета

В Челябинске суд продлил домашний арест и. о. ректора университета

ЧЕЛЯБИНСК, 25 сен — РИА Новости. Суд продлил еще на месяц домашний арест и. о. ректора Уральского госуниверситета физической культуры, обвиняемому в получении взяток от студентов за положительные оценки, сообщили РИА Новости в региональном СУ СК России. Как сообщало СУ СК России, и. о. ректора обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290, пунктом "в" части 5 статьи 290 УК России ("Получение взятки за незаконные действия"). Постановлением Советского районного суда Челябинска 1 июля его арестовали до 30 августа, позже следователь ходатайствовал о продлении срока содержания под стражей, но судом мера пресечения была изменена на домашний арест до 30 сентября. "Меру пресечения в виде домашнего ареста обвиняемому продлили на месяц", — сказала собеседница агентства. По данным следствия, с 1 сентября 2023 года по 23 апреля 2024 года обвиняемый, занимая должность завкафедрой физического воспитания и здоровья Института спорта, туризма и сервиса Южно-Уральского государственного университета (национальный исследовательский университет), получил от студента взятку в размере не менее 20 тысяч рублей за внесение в официальные документы ложных сведений и выставление положительных оценок без явки обучающегося на лекции и практические занятия и без сдачи зачетов и экзаменов. Кроме того, в период с 1 июня 2024 года по 27 июня 2025 года фигурант договорился с другим студентом института о получении взятки в размере 200 тысяч рублей за внесение также ложных сведений и выставление положительных отметок по текущим заданиям без их сдачи и без явки студента на зачетах и экзаменах до окончания обучения в учреждении. Ранее, по данным сайта учебного учреждения, сообщалось, что исполняющим обязанности ректора является Евгений Черепов. Он доктор педагогических наук, доцент, финалист Уральского федерального округа конкурса управленцев "Лидеры России" 2023-2024 годов, почетный работник сферы образования России, имеет нагрудный знак "Отличник физической культуры".

